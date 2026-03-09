El Riesgo País vuelve a los 600 puntos: el conflicto en Medio Oriente golpea a los bonos argentinos

Este lunes, el precio del petróleo volvió a superar la barrera psicológica de los U$S 100 por barril. La guerra contra Irán reaviva los temores de inflación y recesión mundial. La escalada militar contra Irán por parte de la coalición encabezada por Estados Unidos e Israel impulsó los activos de refugio y encendió las alarmas sobre un posible freno en la economía global. Los mercados internacionales profundizan su caída.

Riesgo País

Un contexto desfavorable para los bonos arentinos

Los títulos públicos argentinos en dólares, que venían registrando paridades máximas bajo la gestión actual, sufrieron caídas de hasta el 4% en la apertura de la jornada. Los inversores internacionales, ante el temor de una guerra abierta con Irán, han activado el modo "vuelo a la calidad" (fly to quality), desprendiéndose de activos riesgosos para refugiarse en el bono del Tesoro de EE. UU. y en el oro.