El complejo escenario internacional con la escalada bélica en Medio Oriente desató un "sell-off" (venta masiva) global que impactó de lleno en los mercados emergentes, empujando al Riesgo País de Argentina nuevamente hacia la zona de los 600 puntos básicos.
El Riesgo País vuelve a los 600 puntos: el conflicto en Medio Oriente golpea a los bonos argentinos
El agravamiento del conflicto en Medio Oriente provocó una salida masiva de capitales de activos riesgosos. Los bonos en dólares cortaron su racha positiva
Este lunes, el precio del petróleo volvió a superar la barrera psicológica de los U$S 100 por barril. La guerra contra Irán reaviva los temores de inflación y recesión mundial. La escalada militar contra Irán por parte de la coalición encabezada por Estados Unidos e Israel impulsó los activos de refugio y encendió las alarmas sobre un posible freno en la economía global. Los mercados internacionales profundizan su caída.
Un contexto desfavorable para los bonos arentinos
Los títulos públicos argentinos en dólares, que venían registrando paridades máximas bajo la gestión actual, sufrieron caídas de hasta el 4% en la apertura de la jornada. Los inversores internacionales, ante el temor de una guerra abierta con Irán, han activado el modo "vuelo a la calidad" (fly to quality), desprendiéndose de activos riesgosos para refugiarse en el bono del Tesoro de EE. UU. y en el oro.
Los bonos más afectados fueron los Globales (GD30 y GD35), cuyas cotizaciones retrocedieron ante la incertidumbre sobre cómo el precio del petróleo —que ya cruzó la barrera de los 100 dólares— afectará la balanza comercial y la inflación global.
Factores clave de la jornada:
- Aversión al riesgo: El mercado castiga a los países con menor calificación crediticia en momentos de tensión geopolítica.
- Impacto en emergentes: Argentina no está sola; el real brasileño y el peso mexicano también mostraron debilidad frente al dólar.
- Presión sobre las reservas: Si bien el alza del crudo beneficia a Vaca Muerta, el encarecimiento de los fletes y la energía importada genera dudas sobre la capacidad de acumulación de reservas del Banco Central en el corto plazo.
El análisis del mercado
Operadores de la City porteña coinciden en que este salto en el índice que elabora el JP Morgan es, por ahora, un fenómeno "exógeno". "Los fundamentos locales no han cambiado, pero Argentina sigue siendo un activo de alta beta; cuando el mundo estornuda, nosotros nos resfriamos el doble", explicaron desde una reconocida consultora financiera.
La mirada de los analistas está puesta ahora en la resistencia de los 600 puntos. Si el conflicto en el Golfo Pérsico se prolonga, el costo del financiamiento para las empresas argentinas que buscan salir al mercado internacional podría encarecerse significativamente.