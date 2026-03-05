en vivo 🔴Guerra en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: Irán no piensa pedir el cese del fuego

Los bombardeos contra Irán han causado muchos daños y caos.

Los bombardeos contra Irán han causado muchos daños y caos.

Miles de edificios dañados por los bombardeos en Irán.

Miles de edificios dañados por los bombardeos en Irán.

Israel sigue con su avanzada sobre el Líbano. Piden evacuar barrios del sur de Beirut.

Israel sigue con su avanzada sobre el Líbano. Piden evacuar barrios del sur de Beirut.

Irán intenta no peder el control militar en el Golfo Pérsico.

Irán intenta no peder el control militar en el Golfo Pérsico.

Fuego en Beirut, la captal de Líbano.
Fuego en Beirut, la captal de Líbano.
Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, habló de los ataques a Irán.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, habló de los ataques a Irán.

Donald Trump habló de los nuevos líderes que gobiernan irán tras los ataques.

Donald Trump habló de los nuevos líderes que gobiernan irán tras los ataques.

La "Operación Rugido del León" apunta a destruir el programa nuclear y la industria misilística iraní. Mataron al líder supremo de Irán en un bombardeo

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

EN VIVO