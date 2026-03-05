Cuáles son los mejores días de marzo para podar el árbol frutal, según el calendario lunar

Calendario lunar de marzo: estos son los mejores días para podar árboles frutales

Antes de revelarte los días propicios de este mes para realizar la poda es menester que sepas que un trabajo perfecto iniciará con herramientas impecables: deben estar perfectamente afiladas para realizar cortes precisos y, sobre todo, desinfectadas para evitar la propagación de hongos.

poda Descubrí cómo potenciar el crecimiento de tu árbol frutal.

Además, deberás hacer cortes ligeramente inclinados siempre por encima de una yema. Esto facilita que el agua escurra y el árbol cicatrice con mayor rapidez, construyendo una estructura fuerte para soportar el peso de los futuros frutos, independientemente de que se trata de un naranjo, un limonero o un ciruelo.

Hecha esta salvedad, es momento de conocer la sugerencia del calendario lunar para realizar la poda de los árboles frutales en marzo:

11 de marzo: es la fecha predilecta para las tareas de limpieza y mantenimiento, ya que este día habrá cuarto menguante. En esta fase, la savia desciende hacia las raíces, lo que provoca que los cortes sangren menos. El resultado es una cicatrización superior y una menor aparición de brotes indeseados, permitiendo que la planta concentre su energía en sanar.

19 de marzo: este día será de luna nueva, un periodo que representa el reposo absoluto o fase de inactividad del ejemplar. Es el momento ideal para realizar podas de formación. Al intervenir ahora, la respuesta foliar es más controlada, lo que ayuda a evitar la proliferación de chupones y fomentar un desarrollo equilibrado de la copa.

de formación. Al intervenir ahora, la respuesta foliar es más controlada, lo que ayuda a evitar la proliferación de chupones y fomentar un desarrollo equilibrado de la copa. 25 de marzo: la fase de este día, según el calendario lunar, será cuarto creciente, un momento clave para evitar para podas intensas, ya que la savia asciende con fuerza hacia la parte aérea. Sin embargo, existe una excepción estratégica: si tenés un árbol joven o con un desarrollo pobre, una poda ligera en esta fecha actuará como un estímulo vigorizante, impulsando su crecimiento con la fuerza de la savia ascendente.

poda arbol frutal El calendario lunar nos dirá cuándo y cómo realizar la poda de los árboles frutales.

Al respetar estos ciclos que nos brinda el calendario lunar, obtendremos una estructura firme y cosechas que superen nuestras expectativas, siempre garantizando el bienestar del árbol frutal.