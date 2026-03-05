Cuáles son los mejores días de marzo para podar el árbol frutal, según el calendario lunar

El éxito de una cosecha de árboles frutales no depende únicamente del riego o la calidad del suelo, sino de saber interpretar los ritmos de la naturaleza. Entre las prácticas ancestrales de mayor prestigio, el calendario lunar destaca como una herramienta de jardinería esencial para decidir el momento exacto en realizar distintos trabajos, como por ejemplo la poda.
Quienes poner en práctica mes a mes las tareas de jardinería en sintonía con las fases lunares aseguran que la fuerza gravitacional del satélite influye directamente en el movimiento de la savia dentro de las plantas, determinando cómo reaccionará un árbol frutal ante las heridas de una poda.
En este contexto, si buscás maximizar la producción y garantizar un crecimiento saludable para la próxima temporada, marzo ofrece ventanas específicas que deberás aprovechar.
Calendario lunar de marzo: estos son los mejores días para podar árboles frutales
Antes de revelarte los días propicios de este mes para realizar la poda es menester que sepas que un trabajo perfecto iniciará con herramientas impecables: deben estar perfectamente afiladas para realizar cortes precisos y, sobre todo, desinfectadas para evitar la propagación de hongos.
Además, deberás hacer cortes ligeramente inclinados siempre por encima de una yema. Esto facilita que el agua escurra y el árbol cicatrice con mayor rapidez, construyendo una estructura fuerte para soportar el peso de los futuros frutos, independientemente de que se trata de un naranjo, un limonero o un ciruelo.
Hecha esta salvedad, es momento de conocer la sugerencia del calendario lunar para realizar la poda de los árboles frutales en marzo:
- 11 de marzo: es la fecha predilecta para las tareas de limpieza y mantenimiento, ya que este día habrá cuarto menguante. En esta fase, la savia desciende hacia las raíces, lo que provoca que los cortes sangren menos. El resultado es una cicatrización superior y una menor aparición de brotes indeseados, permitiendo que la planta concentre su energía en sanar.
- 19 de marzo: este día será de luna nueva, un periodo que representa el reposo absoluto o fase de inactividad del ejemplar. Es el momento ideal para realizar podas de formación. Al intervenir ahora, la respuesta foliar es más controlada, lo que ayuda a evitar la proliferación de chupones y fomentar un desarrollo equilibrado de la copa.
- 25 de marzo: la fase de este día, según el calendario lunar, será cuarto creciente, un momento clave para evitar para podas intensas, ya que la savia asciende con fuerza hacia la parte aérea. Sin embargo, existe una excepción estratégica: si tenés un árbol joven o con un desarrollo pobre, una poda ligera en esta fecha actuará como un estímulo vigorizante, impulsando su crecimiento con la fuerza de la savia ascendente.
Al respetar estos ciclos que nos brinda el calendario lunar, obtendremos una estructura firme y cosechas que superen nuestras expectativas, siempre garantizando el bienestar del árbol frutal.