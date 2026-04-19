Según el horóscopo celta y sus predicciones, esta semana continúa bajo la influencia del Mes del Sauce, una etapa donde la naturaleza susurra en lugar de empujar, y donde lo invisible comienza a tener más peso que lo evidente. El espíritu del Sauce se desliza como el agua entre las raíces, invitando a cada signo a sentir antes de actuar, a percibir antes de decidir.

es una semana donde la intuición florecerá, los sueños podrán traer respuestas inesperadas por lo que será fundamental el contacto con el entorno natural, volviéndose revelador

donde la intuición florecerá, los sueños podrán traer respuestas inesperadas por lo que será fundamental el contacto con el entorno natural, volviéndose revelador no es tiempo de forzar caminos sino de comprenderlos y transitarlos desde adentro

cada árbol sagrado se alineará con esta energía según su sensibilidad espiritual y su capacidad de escuchar el pulso de la tierra

horoscopo celta predicciones signos semana 1 Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 20 al 26 de abril de 2026.

Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 20 al 26 de abril de 2026

Abedul (24 de diciembre - 20 de enero): aunque tu naturaleza te empuja hacia la acción, el Sauce te envuelve con una energía que te pide detenerte y observar lo que sientes. Durante esta semana podrías notar que las respuestas no llegan desde el exterior, sino desde una voz interna que se vuelve más clara en el silencio. Los cambios sutiles del entorno, como el murmullo del viento o la quietud de ciertos momentos, actuarán como señales para ti. Tu compatibilidad con esta energía no es inmediata, pero sí profundamente transformadora si aceptas bajar el ritmo. Este periodo te enseña que la verdadera fortaleza también se construye desde la introspección

aunque tu naturaleza te empuja hacia la acción, el Sauce te envuelve con una energía que te pide detenerte y observar lo que sientes. Durante esta semana podrías notar que las respuestas no llegan desde el exterior, sino desde una voz interna que se vuelve más clara en el silencio. Los cambios sutiles del entorno, como el murmullo del viento o la quietud de ciertos momentos, actuarán como señales para ti. Tu compatibilidad con esta energía no es inmediata, pero sí profundamente transformadora si aceptas bajar el ritmo. Este periodo te enseña que la verdadera fortaleza también se construye desde la introspección Serbal (21 de enero - 17 de febrero): el Sauce despierta en ti una percepción casi mágica de lo que no se ve, afinando tu intuición como si fuera un instrumento antiguo. Durante estos días podrías sentir que comprendes situaciones sin necesidad de explicaciones racionales. La naturaleza se convierte en un lenguaje simbólico que sabes interpretar con facilidad. Tu afinidad con esta energía te permite moverte con delicadeza pero con certeza. Esta semana te regala claridad espiritual y una conexión más profunda con tu esencia

el Sauce despierta en ti una percepción casi mágica de lo que no se ve, afinando tu intuición como si fuera un instrumento antiguo. Durante estos días podrías sentir que comprendes situaciones sin necesidad de explicaciones racionales. La naturaleza se convierte en un lenguaje simbólico que sabes interpretar con facilidad. Tu afinidad con esta energía te permite moverte con delicadeza pero con certeza. Esta semana te regala claridad espiritual y una conexión más profunda con tu esencia Fresno (18 de febrero - 17 de marzo): tras haber transitado tu propio ciclo, ahora el Sauce te invita a integrar lo vivido desde una mirada más emocional. Hay algo en el aire que te empuja a reflexionar sobre decisiones recientes, no para cuestionarlas, sino para comprenderlas en profundidad. El entorno natural se presenta más sereno, como si te ofreciera un espacio para ordenar tu mundo interior. Tu compatibilidad con esta energía te permite encontrar sentido en lo que antes parecía confuso. Este periodo actúa como un puente entre la acción pasada y la sabiduría futura

tras haber transitado tu propio ciclo, ahora el Sauce te invita a integrar lo vivido desde una mirada más emocional. Hay algo en el aire que te empuja a reflexionar sobre decisiones recientes, no para cuestionarlas, sino para comprenderlas en profundidad. El entorno natural se presenta más sereno, como si te ofreciera un espacio para ordenar tu mundo interior. Tu compatibilidad con esta energía te permite encontrar sentido en lo que antes parecía confuso. Este periodo actúa como un puente entre la acción pasada y la sabiduría futura Aliso (18 de marzo - 14 de abril): acostumbrado al movimiento, podrías sentir que esta semana desacelera tu impulso, pero no lo hace para frenarte, sino para afinar tu dirección. El Sauce te envuelve con una energía que te pide escuchar más y actuar menos, al menos por ahora. La naturaleza te muestra que incluso los ríos más caudalosos tienen tramos de calma. Tu compatibilidad con esta vibración se activa cuando aceptas ese ritmo más suave. Este periodo te ayuda a transformar la acción en conciencia

acostumbrado al movimiento, podrías sentir que esta semana desacelera tu impulso, pero no lo hace para frenarte, sino para afinar tu dirección. El Sauce te envuelve con una energía que te pide escuchar más y actuar menos, al menos por ahora. La naturaleza te muestra que incluso los ríos más caudalosos tienen tramos de calma. Tu compatibilidad con esta vibración se activa cuando aceptas ese ritmo más suave. Este periodo te ayuda a transformar la acción en conciencia Sauce (15 de abril - 12 de mayo): estás en tu elemento, y eso se nota en cada sensación, en cada pensamiento y en cada emoción que se intensifica con belleza. Esta semana se abre como un portal donde tu intuición se vuelve brújula y tu sensibilidad, guía. Los paisajes, los sonidos y hasta los silencios parecen hablarte directamente. Tu afinidad con esta energía es total, lo que te permite navegar cualquier situación con una comprensión profunda. Este periodo marca el inicio de un ciclo donde tu mundo interior se expande con fuerza

estás en tu elemento, y eso se nota en cada sensación, en cada pensamiento y en cada emoción que se intensifica con belleza. Esta semana se abre como un portal donde tu intuición se vuelve brújula y tu sensibilidad, guía. Los paisajes, los sonidos y hasta los silencios parecen hablarte directamente. Tu afinidad con esta energía es total, lo que te permite navegar cualquier situación con una comprensión profunda. Este periodo marca el inicio de un ciclo donde tu mundo interior se expande con fuerza Espino (13 de mayo - 9 de junio): el Sauce te enfrenta a tu propia dualidad, pero no como conflicto, sino como oportunidad de equilibrio. Durante estos días podrías sentir que una parte de ti quiere avanzar mientras otra te pide detenerte y observar. La naturaleza te enseña que ambos movimientos son necesarios. Tu compatibilidad con esta energía se manifiesta cuando aceptas esa tensión como parte del crecimiento. Esta semana te invita a encontrar armonía entre impulso y reflexión

el Sauce te enfrenta a tu propia dualidad, pero no como conflicto, sino como oportunidad de equilibrio. Durante estos días podrías sentir que una parte de ti quiere avanzar mientras otra te pide detenerte y observar. La naturaleza te enseña que ambos movimientos son necesarios. Tu compatibilidad con esta energía se manifiesta cuando aceptas esa tensión como parte del crecimiento. Esta semana te invita a encontrar armonía entre impulso y reflexión Roble (10 de junio - 7 de julio): firme como eres, el Sauce llega para recordarte que la rigidez no siempre es fortaleza, y que ceder también es sabiduría. Durante esta semana podrías enfrentarte a situaciones que requieren más empatía que decisión. El entorno natural, con su suavidad y fluidez, te ofrece un espejo donde observar nuevas formas de actuar. Tu compatibilidad con esta energía crece cuando te permites sentir más profundamente. Este periodo fortalece tu liderazgo desde un lugar más humano

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