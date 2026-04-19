Tras años de ahorro y esfuerzo, una familia oriunda de Mar del Plata adquirió una camioneta Chevrolet blanca, pero la felicidad duró menos de 24 horas: un grupo de delincuentes se la llevó en una acción que duró apenas 20 segundos. Por ahora, no hay detenidos tras lo ocurrido.
Compró una lujosa camioneta y se la robaron al día siguiente: horror en 20 segundos
Tras el rápido robo, los malvivientes y la nueva camioneta no han podido ser localizados. Todos los detalles, en la nota
El robo ocurrió este sábado por la mañana, cerca de las 9:00, en las inmediaciones del barrio Malvinas Argentinas. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.
Compró una lujosa camioneta pero le duró menos de 24 horas
El ataque se produjo en la calle Termas del Río Hondo, entre 25 de Mayo y 9 de Julio. En las imágenes se observa cómo el conductor se disponía a salir cuando un vehículo gris le interceptó el paso de forma violenta. Tres delincuentes bajaron e interceptaron el nuevo vehículo.
Dentro de la camioneta también se encontraban dos mujeres, familiares del conductor, quienes vivieron momentos de puro horror. Afortunadamente, lograron descender rápidamente antes de que los asaltantes emprendieran la huida.
"Me robaron la camioneta que compré ayer. Después de años pudimos hacerlo", relató la víctima a los medios locales, visiblemente afectado por la pérdida de su patrimonio.
Un escape desordenado
En medio de la tensión, una de las víctimas tuvo la presencia de ánimo para activar la alarma vecinal. El estruendoso sonido alertó a los habitantes de la zona y descolocó a los ladrones. Ante el riesgo de ser atrapados, los delincuentes escaparon de manera desordenada, aunque todavía no hay rastro de ellos.
La denuncia fue radicada de inmediato y la policía local trabaja con las grabaciones para identificar a los delincuentes, de quienes se sospecha como una banda organizada dedicada al robo automotor.