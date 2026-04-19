Compró una lujosa camioneta y se la robaron al día siguiente: horror en 20 segundos

Dentro de la camioneta también se encontraban dos mujeres, familiares del conductor, quienes vivieron momentos de puro horror. Afortunadamente, lograron descender rápidamente antes de que los asaltantes emprendieran la huida.

policia, robo La denuncia se realizó pero la camioneta no ha sido encontrada.

"Me robaron la camioneta que compré ayer. Después de años pudimos hacerlo", relató la víctima a los medios locales, visiblemente afectado por la pérdida de su patrimonio.

Un escape desordenado

En medio de la tensión, una de las víctimas tuvo la presencia de ánimo para activar la alarma vecinal. El estruendoso sonido alertó a los habitantes de la zona y descolocó a los ladrones. Ante el riesgo de ser atrapados, los delincuentes escaparon de manera desordenada, aunque todavía no hay rastro de ellos.

La denuncia fue radicada de inmediato y la policía local trabaja con las grabaciones para identificar a los delincuentes, de quienes se sospecha como una banda organizada dedicada al robo automotor.