En el extremo occidental de América del Sur, un país vuelve a situarse en el centro de las estrategias comerciales globales. Allí, China impulsa la expansión de un puerto clave que busca fortalecer su presencia en el Pacífico y asegurar nuevas rutas para el comercio internacional.
El país de América del Sur donde China impulsa la expansión del puerto clave para el comercio del Pacífico en 2027
China impulsa la expansión de un puerto estratégico en un país de América del Sur, clave en su objetivo de fortalecer su dominio del comercio en el Pacífico.
La obra no solo implica infraestructura y logística, sino también una lectura geopolítica más amplia. Se trata del reordenamiento de las cadenas de comercio mundial y la creciente competencia por el control de los corredores marítimos que conectan China con América del Sur.
El país de América del Sur donde China impulsa la expansión del puerto clave para el comercio del Pacífico en 2027
En este contexto se desarrolla el Puerto de Chancay, un megaproyecto ubicado en Perú, impulsado con participación del capital chino a través de la empresa COSCO Shipping Ports. Este puerto, situado en la costa central del país, se está ampliando con el objetivo de convertirse en uno de los principales centros logísticos del Pacífico sur y una conexión directa entre América del Sur y China.
Su importancia radica en su capacidad de transformar los flujos comerciales de América del Sur. Al reducir tiempos de transporte hacia mercados asiáticos y ofrecer infraestructura de gran escala, el proyecto busca posicionar al Perú como un punto clave dentro de las rutas marítimas globales. Al mismo tiempo, refuerza la presencia de China en América Latina mediante la expansión de su red logística internacional.
Perú apuesta por Chancay: la expansión que lo convertirá en hub del Pacífico Sur
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), su desarrollo está planificado por etapas, y la segunda fase de expansión podría comenzar hacia 2027, cuando el terminal alcance mayor flujo operativo. En su fase inicial, el puerto ya mostró cifras relevantes. Durante su etapa de comisionamiento y arranque operativo, movilizó exportaciones por cerca de US$ 170 millones, con productos como arándanos, uvas, palta, cobre y aceite de palma, destinados principalmente a mercados como China, Europa y Estados Unidos.
El proyecto, operado por Cosco Shipping Ports, ya contempla una inversión total cercana a los US$ 3.500–4.000 millones, con una ampliación que reforzaría su capacidad logística y su conexión directa con Asia. Más que un puerto, Chancay se proyecta como un nodo geoeconómico del Pacífico Sur, donde el comercio, la infraestructura y la estrategia global empiezan a cruzarse con fuerza.
En este contexto, la fase 2 no es simplemente una ampliación física, sino una apuesta geopolítica y económica de este país de América del Sur. Más muelles, mayor capacidad de contenedores y una integración más profunda con las cadenas de suministro globales.