El país de América del Sur donde China impulsa la expansión del puerto clave para el comercio del Pacífico en 2027

Su importancia radica en su capacidad de transformar los flujos comerciales de América del Sur. Al reducir tiempos de transporte hacia mercados asiáticos y ofrecer infraestructura de gran escala, el proyecto busca posicionar al Perú como un punto clave dentro de las rutas marítimas globales. Al mismo tiempo, refuerza la presencia de China en América Latina mediante la expansión de su red logística internacional.

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Perú apuesta por Chancay: la expansión que lo convertirá en hub del Pacífico Sur

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN), su desarrollo está planificado por etapas, y la segunda fase de expansión podría comenzar hacia 2027, cuando el terminal alcance mayor flujo operativo. En su fase inicial, el puerto ya mostró cifras relevantes. Durante su etapa de comisionamiento y arranque operativo, movilizó exportaciones por cerca de US$ 170 millones, con productos como arándanos, uvas, palta, cobre y aceite de palma, destinados principalmente a mercados como China, Europa y Estados Unidos.

El proyecto, operado por Cosco Shipping Ports, ya contempla una inversión total cercana a los US$ 3.500–4.000 millones, con una ampliación que reforzaría su capacidad logística y su conexión directa con Asia. Más que un puerto, Chancay se proyecta como un nodo geoeconómico del Pacífico Sur, donde el comercio, la infraestructura y la estrategia global empiezan a cruzarse con fuerza.

En este contexto, la fase 2 no es simplemente una ampliación física, sino una apuesta geopolítica y económica de este país de América del Sur. Más muelles, mayor capacidad de contenedores y una integración más profunda con las cadenas de suministro globales.