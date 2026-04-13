En el corazón de América del Sur, un proyecto científico de alcance extraordinario redefine la manera en que observamos el universo. La instalación del telescopio submilimétrico más alto del mundo no solo representa un hito tecnológico, sino también una apuesta profunda por el conocimiento y la exploración.
El país de América del Sur con el telescopio submilimétrico más alto del mundo se consolida como epicentro global de la observación astronómica
En América del Sur, este país se consolida como epicentro de la observación astronómica gracias a albergar un particular telescopio submilimétrico
Este avance posiciona a este país de América del Sur como un verdadero epicentro de la astronomía global, atrayendo miradas, talento e inversión científica. Más allá de sus logros técnicos, el proyecto simboliza una conexión íntima entre territorio, ciencia y el futuro del mundo, recordándonos que comprender el cosmos también es una forma de comprendernos a nosotros mismos.
El país de América del Sur con el telescopio submilimétrico más alto del mundo se consolida como epicentro global de la observación astronómica
Se trata del proyecto liderado por el telescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ubicado en el desierto de Atacama, en Chile, uno de los lugares más secos y elevados del mundo. Este observatorio, impulsado por una colaboración internacional que incluye a European Southern Observatory, National Radio Astronomy Observatory y National Astronomical Observatory of Japan, permite estudiar el universo en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas.
Gracias a su ubicación privilegida en América del Sur, a más de 5.000 metros de altura, ALMA capta señales extremadamente débiles provenientes de gas frío y polvo cósmico, revelando cómo nacen estrellas, planetas y galaxias. Las antenas están por encima del 40% de la atmósfera terrestre. Al ser el desierto no polar más seco del mundo, hay una mínima cantidad de vapor de agua, lo que evita que se absorban o distorsionen las señales de radio milimétricas del espacio profundo.
¿Cómo es este supertelescopio de América del Sur?
Este telescopio de América del Sur se caracteriza por
- Configuración variable: las antenas del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array se pueden mover a distintas posiciones, cambiando la distancia entre ellas para ajustar la precisión de las observaciones.
- Interferometría avanzada: funciona como un solo telescopio gigante gracias a una técnica que combina las señales de todas las antenas, logrando una resolución excepcional.
- Sensibilidad extrema: puede detectar señales muy débiles provenientes de galaxias formadas poco después del Big Bang.
- Centro de correlación: cuenta con un supercomputador que procesa enormes volúmenes de datos en tiempo real para generar imágenes del universo.
- Acceso científico global: investigadores de todo el mundo pueden solicitar tiempo de observación, lo que democratiza el acceso a datos astronómicos de primer nivel.