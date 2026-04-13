El país de América del Sur con el telescopio submilimétrico más alto del mundo se consolida como epicentro global de la observación astronómica

Gracias a su ubicación privilegida en América del Sur, a más de 5.000 metros de altura, ALMA capta señales extremadamente débiles provenientes de gas frío y polvo cósmico, revelando cómo nacen estrellas, planetas y galaxias. Las antenas están por encima del 40% de la atmósfera terrestre. Al ser el desierto no polar más seco del mundo, hay una mínima cantidad de vapor de agua, lo que evita que se absorban o distorsionen las señales de radio milimétricas del espacio profundo.

Telescopio (2)

¿Cómo es este supertelescopio de América del Sur?

Este telescopio de América del Sur se caracteriza por

Configuración variable: las antenas del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array se pueden mover a distintas posiciones, cambiando la distancia entre ellas para ajustar la precisión de las observaciones.

Large Millimeter/submillimeter Array se pueden mover a distintas posiciones, cambiando la distancia entre ellas para ajustar la precisión de las observaciones. Interferometría avanzada: funciona como un solo telescopio gigante gracias a una técnica que combina las señales de todas las antenas, logrando una resolución excepcional.

Sensibilidad extrema: puede detectar señales muy débiles provenientes de galaxias formadas poco después del Big Bang.

Centro de correlación: cuenta con un supercomputador que procesa enormes volúmenes de datos en tiempo real para generar imágenes del universo.

Acceso científico global: investigadores de todo el mundo pueden solicitar tiempo de observación, lo que democratiza el acceso a datos astronómicos de primer nivel.