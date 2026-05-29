Los dos países de América del Sur que enfrentarían una megasequía por la llegada del superNiño este 2026

Los dos países de América del Sur que enfrentarían una megasequía por la llegada del superNiño

Entre los países que aparecen con mayor vulnerabilidad están Brasil y Colombia, dos territorios altamente dependientes de los sistemas de lluvias tropicales que suelen alterarse durante los eventos intensos del fenómeno climático. Según la OIM, los fenómenos asociados a El Niño y La Niña ya están provocando sequías, pérdida de cultivos, incendios, inseguridad alimentaria y desplazamientos de población en distintas partes de la región.

El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal. Ese aumento de temperatura modifica la circulación atmosférica y altera los patrones de lluvias en distintos continentes. En América del Sur, uno de sus efectos más frecuentes es la disminución de precipitaciones sobre el norte y parte del centro del continente, especialmente en zonas amazónicas y tropicales.

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Las zonas afectadas de América del Sur

Brasil ya experimentó señales extremas durante el último episodio fuerte de El Niño entre 2023 y 2024. La Amazonia registró una de las peores sequías de las últimas décadas, mientras varios ríos alcanzaron niveles históricamente bajos. La combinación entre altas temperaturas oceánicas y déficit de lluvias provocó incendios forestales, dificultades de transporte fluvial y problemas de abastecimiento en comunidades amazónicas. La Organización Meteorológica Mundial advirtió además que la región sufrió simultáneamente sequías, olas de calor e incendios agravados por el cambio climático.

Colombia también aparece entre los países más expuestos durante eventos intensos de El Niño. Históricamente, el fenómeno reduce las lluvias en gran parte del territorio colombiano, especialmente en la región andina y caribeña. Durante episodios anteriores, el país enfrentó incendios forestales, pérdidas agrícolas y presión sobre embalses y sistemas de agua potable. Organismos climáticos regionales advierten que las condiciones actuales podrían aumentar el riesgo de estrés hídrico si un nuevo evento fuerte se consolida hacia 2027.