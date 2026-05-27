La tropa de América del Sur que obtuvo el máximo nivel de preparación para misiones de paz: única en la región

La inspección internacional se realizó en julio del año pasado y, originalmente, la expectativa del Ministerio de Defensa era alcanzar el nivel 2. Sin embargo, el resultado superó las proyecciones y posicionó a Brasil en un lugar destacado dentro del sistema global de fuerzas de paz.

La fuerza brasileña certificada está integrada por unos 220 militares especializados en operaciones anfibias, evacuaciones, control de áreas de conflicto y asistencia humanitaria. Este país de América del Sur ya contaba con unidades del Ejército y la Armada certificadas en nivel 2, pero este nuevo reconocimiento marca un salto cualitativo en su capacidad operativa.

Ejército (2)

Un logro inédito para Brasil

El Sistema de Preparación de Capacidades fue creado en 2015 por la ONU como una forma de mejorar la rapidez y eficacia en el despliegue de tropas en situaciones de crisis internacionales. En la actualidad, Brasil dispone de ocho tipos de unidades listas para ser activadas por la organización o por el propio gobierno, dentro de este esquema de cooperación internacional.

Este logro no solo refleja el grado de preparación militar alcanzado por Brasil, sino también su creciente rol dentro de los mecanismos multilaterales de seguridad internacional, en un escenario global donde las misiones de paz dependen cada vez más de fuerzas altamente capacitadas y listas para actuar con rapidez.

El sistema de certificación se organiza en tres niveles progresivos:

en el nivel 1, los países manifiestan formalmente su interés en aportar tropas para misiones de paz.

en el nivel 2, la Secretaría General de la ONU evalúa los requisitos y asesora sobre la preparación de esas fuerzas

el nivel 3 representa la validación completa: confirma que la unidad cumple plenamente con los estándares operativos exigidos para su despliegue inmediato.