Tras años de trabajo, liberan una importante ave de América del Sur y entusiasma su recuperación

Detrás de la liberación de estas aves hubo meses de trabajo silencioso. El proyecto fue impulsado por organismos ambientales de La Pampa junto a especialistas del Ecoparque Buenos Aires, Fundación Temaikén y Aves Argentinas, entre otras instituciones. Estas eves vitales para América del Sur fueron criadas, evaluadas y preparadas antes de volver a la naturaleza.

Para ayudarlos a adaptarse, se utilizó una técnica llamada “liberación blanda”. Durante algunos días las aves permanecieron en espacios controlados dentro de la misma reserva donde luego fueron soltadas. Así pudieron reconocer el entorno, reducir el estrés y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Después de liberarlos, varios fueron marcados con anillos o transmisores pequeños para monitorear.

Cardenales Amarillos (1)

Un ave referente de América del Sur amenazada

El cardenal amarillo es una de las aves más amenazadas de América del Sur y también una de las más perseguidas por el tráfico ilegal. Durante décadas fue capturado por su canto y por el intenso color amarillo de su plumaje, especialmente los machos, que suelen tener tonos más brillantes y un marcado comportamiento territorial.

La pérdida de su hábitat natural y la venta como ave de jaula hicieron que sus poblaciones cayeran de forma drástica. Hoy la especie está catalogada en peligro de extinción y sobrevive en pequeñas regiones de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, aunque la mayor parte de los ejemplares vive actualmente en territorio argentino.