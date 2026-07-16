Cuál es la ciudad de América del Sur con el mayor poder adquisitivo y por qué lidera el ranking

Uruguay también sobresale por su estabilidad institucional y el buen funcionamiento de sus servicios públicos. Para muchos extranjeros, residir en Montevideo implica vivir en un entorno con reglas claras, mayor previsibilidad económica y una organización urbana más ordenada que la de otras grandes ciudades latinoamericanas.

El secreto de la ciudad donde el dinero alcanza para más que en cualquier otra de Sudamérica

El país posee el PIB per cápita más alto de América del Sur, con un estimado de US$ 26.041 por habitante. Como Montevideo concentra gran parte de la actividad económica y financiera de Uruguay, también registra algunos de los ingresos promedio más altos de Sudamérica.

A esto se suma una inflación que se mantiene en torno al 4,5% y el 4,8% anual, en línea con las metas del gobierno. Esta estabilidad contribuye a una mayor previsibilidad económica y fortalece el poder adquisitivo de sus habitantes, una característica poco común en la región.