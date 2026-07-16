Cuál es la ciudad de América del Sur con el mayor poder adquisitivo y por qué lidera el ranking

En la región de América del Sur existen cientos de ciudades, pero solo una se destaca por tener el mayor poder adquisitivo. Este indicador no solo mide cuánto dinero generan sus habitantes, sino también la cantidad de bienes y servicios que realmente pueden comprar con esos ingresos.
Aunque se trata de una ciudad con un costo de vida elevado, la estabilidad del peso uruguayo, junto con salarios relativamente altos y una inflación controlada, permite que el dinero tenga un mayor rendimiento dentro del mercado interno en comparación con otras urbes de Sudamérica que enfrentan una inflación persistente.
La ciudad de América del Sur donde el dinero vale más y el poder adquisitivo lidera el continente
Se trata de Montevideo, la capital de Uruguay, que volvió a ubicarse como la ciudad con el mayor poder adquisitivo de América del Sur. Vivir allí significa combinar las ventajas de una capital moderna con un ritmo de vida más tranquilo. Además, es reconocida por su estabilidad democrática, sus instituciones sólidas y una calidad de vida superior a la de muchas ciudades de la región.
Uruguay también sobresale por su estabilidad institucional y el buen funcionamiento de sus servicios públicos. Para muchos extranjeros, residir en Montevideo implica vivir en un entorno con reglas claras, mayor previsibilidad económica y una organización urbana más ordenada que la de otras grandes ciudades latinoamericanas.
El secreto de la ciudad donde el dinero alcanza para más que en cualquier otra de Sudamérica
El país posee el PIB per cápita más alto de América del Sur, con un estimado de US$ 26.041 por habitante. Como Montevideo concentra gran parte de la actividad económica y financiera de Uruguay, también registra algunos de los ingresos promedio más altos de Sudamérica.
A esto se suma una inflación que se mantiene en torno al 4,5% y el 4,8% anual, en línea con las metas del gobierno. Esta estabilidad contribuye a una mayor previsibilidad económica y fortalece el poder adquisitivo de sus habitantes, una característica poco común en la región.