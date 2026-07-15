Supera a París y Tokio: la ciudad de América Latina fue nombrada como la mejor del mundo

La ciudad de San Miguel de Allende destaca por sus calles empedradas, edificios históricos, galerías de arte y una vibrante escena gastronómica y cultural. Su combinación de historia, hospitalidad y oferta turística la ha convertido en uno de los destinos más visitados de México y en un referente para viajeros de todo el mundo.

¿Cómo es vivir en la mejor ciudad de América Latina?

Ubicada en el estado de Guanajuato, en el centro de México, San Miguel de Allende es una de las ciudades coloniales más emblemáticas del país. Fundada en 1542, conserva un centro histórico de calles empedradas, plazas, casonas y templos que le valieron ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2008. El edificio más representativo de la ciudad es la Parroquia de San Miguel Arcángel, cuya fachada neogótica se ha convertido en uno de los íconos arquitectónicos de México.

La ciudad también es reconocida por su intensa vida cultural. A lo largo del año alberga festivales de música, cine, literatura y arte, además de contar con galerías, talleres y escuelas que atraen a artistas y estudiantes de distintas partes del mundo. Esta combinación de patrimonio histórico y actividad cultural la ha convertido en uno de los destinos favoritos tanto para turistas nacionales como internacionales.