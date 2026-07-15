Supera a París y Tokio: la ciudad de América Latina fue nombrada como la mejor del mundo

En el mundo existen cientos de ciudades que cautivan a millones de viajeros por su historia, arquitectura, gastronomía y oferta cultural. Sin embargo, solo unas pocas logran destacar a nivel internacional. En 2026, una ciudad de América Latina fue reconocida entre las mejores del planeta en el prestigioso ranking de Condé Nast Traveler, superando a destinos emblemáticos como París, Roma y Tokio.
El listado es elaborado por la Guía oficial de Travel + Leisure, una de las publicaciones especializadas en turismo más influyentes del mundo, a partir de las votaciones de miles de sus lectores. La clasificación evalúa aspectos como los atractivos turísticos, la oferta cultural, la gastronomía, la hospitalidad y la experiencia general de los visitantes para identificar las mejores ciudades del planeta.
Esta es la única ciudad de América Latina entre las 10 mejores del mundo en 2026
San Miguel de Allende volvió a posicionarse como uno de los destinos más prestigiosos del planeta al ser elegida como la mejor ciudad del mundo en los World's Best Awards 2026. Este reconocimiento reafirma el atractivo internacional de esta localidad del estado de Guanajuato en México, que año tras año conquista a viajeros por su riqueza cultural, su arquitectura colonial y su ambiente único.
La ciudad de San Miguel de Allende destaca por sus calles empedradas, edificios históricos, galerías de arte y una vibrante escena gastronómica y cultural. Su combinación de historia, hospitalidad y oferta turística la ha convertido en uno de los destinos más visitados de México y en un referente para viajeros de todo el mundo.
¿Cómo es vivir en la mejor ciudad de América Latina?
Ubicada en el estado de Guanajuato, en el centro de México, San Miguel de Allende es una de las ciudades coloniales más emblemáticas del país. Fundada en 1542, conserva un centro histórico de calles empedradas, plazas, casonas y templos que le valieron ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2008. El edificio más representativo de la ciudad es la Parroquia de San Miguel Arcángel, cuya fachada neogótica se ha convertido en uno de los íconos arquitectónicos de México.
La ciudad también es reconocida por su intensa vida cultural. A lo largo del año alberga festivales de música, cine, literatura y arte, además de contar con galerías, talleres y escuelas que atraen a artistas y estudiantes de distintas partes del mundo. Esta combinación de patrimonio histórico y actividad cultural la ha convertido en uno de los destinos favoritos tanto para turistas nacionales como internacionales.