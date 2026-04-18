En el extremo más austral de América del Sur, donde el viento parece marcar el ritmo del paisaje y el mar separa más de lo que une, vuelve a instalarse una idea que suena tan desafiante como simbólica. Se trata de conectar con un túnel la región más fría y aislada del continente a través de una obra de ingeniería bajo el agua.
El país de América del Sur que impulsa un ambicioso túnel en el Estrecho más austral para unir el extremo de la región
Impulsado en América del Sur, el proyecto propone un túnel en el Estrecho de Magallanes para mejorar la conectividad en el extremo austral
El proyecto se desarrolla en Chile, el país que impulsa la propuesta de construir un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes, una infraestructura pensada para unir el continente sudamericano con la Isla Grande de Tierra del Fuego, en la zona de Porvenir.
El país de América del Sur que impulsa un ambicioso túnel en el Estrecho más austral para unir el extremo de la región
El proyecto de un túnel bajo el Estrecho de Magallanes ha sido impulsado principalmente por autoridades regionales de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, especialmente desde propuestas vinculadas al Gobierno Regional y la Asociación de Gobernadores del Extremo Austral en la última década. La idea surge como alternativa al sistema actual de ferris que conecta el sector de Punta Delgada ( Chile) con Bahía Azul, dependiente de condiciones climáticas variables.
Según antecedentes del Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) y estudios de conectividad del Gobierno Regional de Magallanes, la iniciativa de este país de América del Sur aún no cuenta con diseño definitivo ni financiamiento aprobado. A nivel técnico, informes preliminares de infraestructura mencionan que su viabilidad es compleja debido a la profundidad del estrecho, vientos intensos y baja densidad de demanda comparada con otros megaproyectos. Por ello, se considera al túnel en una idea en fase exploratoria, sin fecha oficial de construcción ni ejecución.
Un proyecto en América del Sur para desafiar el aislamiento geográfico
Este túnel de América del Sur es una apuesta por domesticar la distancia en uno de los territorios más difíciles del continente, donde el aislamiento no es una idea, sino una condición geográfica real que este tipo de obras intenta reescribir.
Se debe aclarar que no es un proyecto nacional formal de Chile aprobado, sino una idea regional en estudio, no una política de Estado.
Destaca por
- Ubicación estratégica: se plantea en la zona de Primera Angostura, en la Región de Magallanes, Chile.
- Conexión continental–insular: uniría el continente de América del Sur con la Isla Grande de Tierra del Fuego.
- Longitud estimada: alrededor de 3,7 a 4 kilómetros de túnel submarino.
- Objetivo de reemplazo logístico: busca sustituir el sistema actual de barcazas que cruza el estrecho.
- Impacto regional: pretende mejorar la conectividad, el comercio y el turismo en una zona considerada estratégica del extremo austral.