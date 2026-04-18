El país de América del Sur que impulsa un ambicioso túnel en el Estrecho más austral para unir el extremo de la región

Según antecedentes del Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) y estudios de conectividad del Gobierno Regional de Magallanes, la iniciativa de este país de América del Sur aún no cuenta con diseño definitivo ni financiamiento aprobado. A nivel técnico, informes preliminares de infraestructura mencionan que su viabilidad es compleja debido a la profundidad del estrecho, vientos intensos y baja densidad de demanda comparada con otros megaproyectos. Por ello, se considera al túnel en una idea en fase exploratoria, sin fecha oficial de construcción ni ejecución.

Estrecho de magallenes (1)

Un proyecto en América del Sur para desafiar el aislamiento geográfico

Este túnel de América del Sur es una apuesta por domesticar la distancia en uno de los territorios más difíciles del continente, donde el aislamiento no es una idea, sino una condición geográfica real que este tipo de obras intenta reescribir.

Se debe aclarar que no es un proyecto nacional formal de Chile aprobado, sino una idea regional en estudio, no una política de Estado.

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