El hombre que desenterró y convirtió los cuerpos de 26 niñas en muñecas de porcelana

Su motivación, según sus propias declaraciones, no era sexual. Moskvin afirmaba que sentía una profunda compasión por las niñas fallecidas y creía que, mediante rituales de magia negra y ciencia casera, podría encontrar la forma de resucitarlas. Para él, sacarlas de sus tumbas era un acto de "rescate" para evitar que quedaran en el olvido eterno bajo tierra.

El departamento de las "muñecas": encontraron 26 cuerpos de niñas

Cuando la policía ingresó a su departamento, el horror superó cualquier ficción. Los agentes encontraron 26 figuras de tamaño real distribuidas por las habitaciones. A simple vista parecían muñecas antiguas con vestidos victorianos, pelucas y máscaras de yeso; sin embargo, al inspeccionarlas, descubrieron que eran los cuerpos momificados de las niñas desaparecidas cuyas tumbas habían sido vaciadas.

hombre que profanaba tumbas La policía descubrió algo impactante al entrar a la casa del hombre.

Moskvin había desarrollado un método de conservación utilizando sal y bicarbonato. Rellenaba las cavidades de los cuerpos con trapos y algodón para darles volumen, y a menudo les colocaba cajas de música en el pecho para que, al tocarlas, las "muñecas" emitieran sonidos o canciones.

Esta historia revela una rutina diaria donde el hombre les celebraba cumpleaños, veía dibujos animados con ellas y les leía cuentos, tratándolas como si fueran sus propias hijas.

Un final sin juicio y heridas abiertas: qué del hombre que profanó las tumbas

Tras su detención, el impacto social en Rusia fue devastador, especialmente para las familias que descubrieron que las tumbas de sus hijas estaban vacías. A pesar de la gravedad de sus actos, Moskvin nunca fue a prisión. Los peritos psiquiátricos le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, declarándolo inimputable.

Anatoly Moskvin Moskvin hoy tiene 59 años y permanece en una institución psiquiátrica.

Desde 2012, permanece internado en una institución mental bajo tratamiento obligatorio. Aunque ha solicitado su libertad en diversas ocasiones para continuar sus estudios o casarse, los tribunales han renovado su internamiento de forma sistemática.

El caso de Anatoly Moskvin queda como un recordatorio de cómo la soledad extrema de un hombre y la enfermedad mental pueden torcer el intelecto hasta crear un escenario de horror absoluto.