La generación de hierro: una personalidad que solo tienen los que crecieron en los años 60 y 70

Psicología: la personalidad resiliente que solo quienes crecieron en los 60 y 70 lograron desarrollar

Muchos sabrán que en los años 60 y 70 la independencia era casi una obligación sin preguntas ni consultas. Volver solos a casa, jugar en la calle o resolver discusiones sin ayuda de otros eran situaciones que entrenaba una habilidad clave para la actualidad.

La psicología sostiene que este contexto impulsó capacidades como la resolución de problemas, la tolerancia a la frustración y la autorregulación emocional, que son los pilares fundamentales de la resiliencia.

Con el tiempo, estas experiencias moldearon una forma de enfrentar la vida basada en la perseverancia, el esfuerzo y la adaptación. Esta generación aprendió que las recompensas no eran inmediatas, no como ahora que estamos acostumbrados a todo ya, a todo ahora, a tener todo al alcance de la mano.

familia actual Hoy en día la crianza es muy diferente a aquellos años y pocas son las habilidades que tendremos hacia el futuro.

Aunque esa dureza a la hora de educar o criar a los hijos no se considera tan positiva porque no se trató de una elección consciente, sino de una adaptación a un entorno donde expresar emociones no era habitual, pudieron forjar una capacidad de concentración y una forma de resolver problemas cara a cara, sin intermediarios, sobre todo, digitales.

Hoy, muchas de las habilidades que antes se adquirían de forma natural como tolerar el aburrimiento o enfrentar dificultades sin ayuda, tienen que ser enseñadas.