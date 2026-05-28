Si sos de las personas que prefiere comer solo o sola, te contamos qué significa según la psicología

A la hora de desayunar, almorzar o cenar, no solemos prestar atención a cómo, dónde ni con quién comemos. Otros sí. Compartir una comida es intercambiar conversaciones, risas y momentos acompañado/a de otra persona, pero cuando esto no ocurre puede significar algo y no necesariamente falta de compañía.

Las comidas compartidas son un indicador de bienestar. En cambio, la idea de comer solo estuvo asociada a una opción peor, pero termina siendo una creencia que cae en picada.

En este sentido, la psicología argumenta que ese momento no tiene nada que ver con soledad o aislamiento social, sino más bien con una forma de disfrutar con uno mismo, de mimarse y de recuperar energías emocionales de forma saludable.

Cuando una persona va al trabajo, está con gente y en constante interacción, puede haber un desgaste emocional y la mejor forma de recuperarse es hacer una recarga psicológica para que el cerebro reduzca la sobreestimulación y recupere el equilibrio interno. Así que, comer solo se trata de una estrategia consiente de regulación emocional para pasar tiempo con uno mismo, disfrutar de la propia compañía y romper con creencias limitantes.

mujer comiendo sola No es lo mismo sentirse solo por comer en soledad, a que elegirlo. Fuente Canva

¿Estoy solo o me siento solo?

En estos casos es fundamental expresar la diferencia entre ambos aspectos. No es lo mismo sentirse solo a que elegir estar solo. Cuando se trata de aislarse involuntariamente la psicología lo relaciona con el malestar emocional, a una soledad “no deseada” o a una percepción personal asociada a sentimientos negativos y desagradables.

Pero otras veces optar por salir a pasear solos, comer en soledad o disfrutar un domingo sin compañia indica una soledad voluntaria, una necesidad de desconexión y de disminuir la fatiga mental acumulada.