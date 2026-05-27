Llegas cansado o cansada del trabajo, de un largo día laboral o facultativo y lo primero que se te antoja es sacarte la ropa y liberarte de esa presión. Cuando esto ocurre muchas son las personas que dejan la ropa tirada como un hábito y para la psicología, es un comportamiento que va mucho más allá.
Psicología: el hábito cotidiano con la ropa que revela detalles sobre la salud emocional de una persona
Expertos en psicología consideran que las personas que dejanla ropa tirada presentan rasgos bien definidos respecto a sus emociones
Puede ser en una silla, en una mesa, un sillón o mueble junto a la cama donde se acumula la ropa por días y rara vez va directa al armario. Si bien es una solución práctica porque muchas veces se trata de ropa que no está tan sucia como para ir al lavarropas, pero tampoco tan limpia como para guardarla en el placar, la psicología analiza otro factor: las emociones.
Psicología: el hábito cotidiano con la ropa que revela detalles sobre las emociones de una persona
Muchas personas creen que tirar la ropa en una silla o en el piso al llegar a casa es una cuestión de comodidad o cansancio. Sin embargo, la psicología sostiene que este comportamiento puede tener una explicación más profunda sobre las emociones de cada una de ellas.
Los pequeños gestos repetidos diariamente por lo general, reflejan estados emocionales, niveles de estrés o la forma en que alguien gestiona las responsabilidades que le tocan. Es por eso, que para la psicología no se trata nada más de una mala organización en el orden doméstico. Este hábito puede denominarse síndrome del nido sucio para referirse al estado emocional de una persona y el nivel de orden que hay en su entorno.
Según el blog CuerpoMente, más allá de la organización personal, dejar ropa tirada también significa lo siguiente:
- Cansancio mental: la organización requiere gestionar recursos como la energía y cuando esta falta, puede ser un signo de cansancio mental donde una tarea mínima cuesta mucho por falta de energía.
- Es una persona que procrastina: para la psicología amontonar ropa también puede verse como una forma de posponer y de que sin darnos cuenta que ese “después”, no llega jamás, pero a veces esa costumbre empieza a generar malestar.