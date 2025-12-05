Lo que tu postura dice sobre tus emociones: el secreto que revela tu cuerpo según la psicología

Cómo entrenar tu postura para mejorar emociones

La buena noticia es que podemos entrenar nuestra postura para influir en nuestro estado emocional. Adoptar posturas abiertas y expansivas, como levantar la barbilla y proyectar el pecho hacia adelante, puede aumentar la sensación de confianza y reducir el estrés.

computadora postura.jpg Para tener una buena postura, es importante mantener una buena ergonomía en el trabajo.

Para mejorar tu postura, puedes:

Practicar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento.

Mantener una buena ergonomía en el trabajo.

Ser consciente de tu postura en tu vida diaria.

Además, una postura erguida facilita la respiración, mejora la oxigenación cerebral y disminuye la tensión muscular, impactando directamente en la regulación emocional.

Consecuencias de una mala postura

Una postura deteriorada no solo afecta la columna: puede provocar fatiga emocional, ansiedad y menor concentración. La psicología postural recomienda pequeños ajustes diarios, como mantener la espalda recta y los hombros relajados, para mejorar tanto la salud física como el bienestar emocional.

Si querés cuidar tu bienestar, empezá por tu cuerpo: corregí tu postura y descubrí cómo influye en tus emociones cada día