Estas son las posturas de yoga que tenés que practicar todos los días para conciliar el sueño y descansar mejor

Sukhasana

Esta postura consiste en inclinar el cuerpo tanto como puedas, pero sin forzar. Deberás sentarte con la espalda bien recta pero sin tensarla, las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas y empujar el coxis contra el suelo suavemente y la zona lumbar hacia delante. Respirar relajadamente, juntar los omóplatos y estirar los hombros hacia atrás, abriendo el diafragma.

yoga espalda Cualquiera de estas asanas te permitirán lograr un descanso óptimo.

Halasana

Esta postura de yoga es un poco más compleja que la anterior. La misma consiste en recostarse sobre la espalda y levantar las piernas por encima de la cabeza. A continuación, apoyar los pies en el suelo. Las manos pueden estar en los lumbares o en el suelo, pero deben buscar el equilibrio. Esta asana ayuda a mejorar y activar la circulación sanguínea.

Savasana

En esta postura de yoga tendrás que acostarte en el suelo, separar ligeramente las piernas y los brazos mantenerlos alejados del cuerpo. Conservar la posición y concentrar tu atención en tu cuerpo y tu respiración.

yoga adultos mayores Estas posturas son aptas para personas de todas las edades.

Balasana

Finalmente, la postura del niño o balasana también es otra de las sugerencias para conciliar mejor el sueño. Para hacerla, tendrás que doblar el tronco sobre tus piernas con los brazos extendidos hacia delante o a ambos lados del cuerpo. La frente debe reposar sobre el suelo. Realizar respiraciones largas y profundas.