Parte médico favorable

La niña que fue traslada al Notti tras el accidente que sufrió en Chile está por recibir el alta médica

Se recupera de las contusiones que le provocó el choque frontal en el que murió su abuela y el marido. Su prima resultó malherida y permanece en San Felipe

Paola Alé
El accidente que sufrió la nena se cobró lq vida de su abuela, el marido de esta y el conductor del otro vehículo. Mientras su primita aún sigue grave. 

La nena mendocina de 10 años que fue trasladada este viernes al hospital Notti en medio de un operativo sanitario coordinado entre la comuna de San Felipe, en Chile y el ministerio de Salud de Mendoza, se encuentra fuera de peligro, en buenas condiciones de salud y pronta a ser dada de alta, así lo comunicaron desde la cartera sanitaria.

El parte médico es muy favorable, "la niña está estable y es cuestión de horas para que abandone el hospital Notti" señalaron desde el Ministerio.

El ingreso a sala común en el hospital Notti y una evolución favorable

Una de las sobrevivientes a la tragedia en Chile, fue ingresada este viernes en sala común, ya que su problemática de salud no requiere cuidados intensivos. La nena fue la que menos consecuencias de salud tuvo luego del terrible accidente frontal ocurrido el 25 de noviembre, en el que falleció su abuela, Mónica Torres, y el marido de esta, Víctor Hugo Venturín, un conocido odontólogo de Maipú.

En tanto, su prima mayor sí sufrió heridas más importantes y sigue internada en Chile.

En el siniestro también murió el conductor del otro vehículo, Silas Cruz De Oliveiras (50), de nacionalidad brasilera.

Notti médicos 4.jpg
La nena accidentada en Chile permanece desde este viernes 4 de diciembre en el hospital Notti.

Cómo fue el operativo para trasladar a la menor al Notti

El operativo coordinado entre Argentina y Chile, consistió en el traslado de la nena en una ambulancia chilena, en la que viajó a muy baja velocidad, para evitar que el ajetreo del viaje pudiera afectarla. Una vez llegados a Horcones, se la trasladó a una ambulancia del SEC que la llevó hasta el Notti.

La niña permaneció en cuidados intensivos hasta hace pocos días en el hospital San Camilo, de San Felipe. Sin embargo, su evolución permitió tomar la decisión de que regresara al país, con todos los cuidados médicos necesarios.

