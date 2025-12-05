La niña que fue traslada al Notti tras el accidente que sufrió en Chile está por recibir el alta médica

En tanto, su prima mayor sí sufrió heridas más importantes y sigue internada en Chile.

En el siniestro también murió el conductor del otro vehículo, Silas Cruz De Oliveiras (50), de nacionalidad brasilera.





Notti médicos 4.jpg La nena accidentada en Chile permanece desde este viernes 4 de diciembre en el hospital Notti. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Cómo fue el operativo para trasladar a la menor al Notti

El operativo coordinado entre Argentina y Chile, consistió en el traslado de la nena en una ambulancia chilena, en la que viajó a muy baja velocidad, para evitar que el ajetreo del viaje pudiera afectarla. Una vez llegados a Horcones, se la trasladó a una ambulancia del SEC que la llevó hasta el Notti.

La niña permaneció en cuidados intensivos hasta hace pocos días en el hospital San Camilo, de San Felipe. Sin embargo, su evolución permitió tomar la decisión de que regresara al país, con todos los cuidados médicos necesarios.