La familia de las nenas accidentadas en Chile las espera en el Notti: "No pensábamos recibir tanta ayuda"

accidente chile san felipe 2 Así quedaron los autos tras el accidente que se cobró la vida de tres personas -entre ellos dos mendocinos- en Chile. Foto: X

La solidaridad chilena: ayuda vital

El abuelo Irrera dedicó palabras de gratitud a los medios de comunicación y a la sociedad mendocina por el apoyo incondicional. "Sin ustedes, sin los medios, nosotros no podríamos haber tenido lo que tuvimos", señaló.

Asimismo, destacó la respuesta de las escuelas a las que asisten las niñas, el colegio Padre Vásquez de Maipú, y el de Amparito, así como el apoyo de todos los padres de los alumnos.

Diego, tío de Amparo, también compartió su asombro y gratitud por la increíble solidaridad recibida en Chile. Dijo que desde el minuto cero, la gente de la clínica, del barrio y del pueblo se acercó con viandas, dinero y ofrecimientos de casas.

"La verdad que los hemos quedado anonadados porque no pensábamos nunca que esa gente tan solidaria de Chile hiciera lo que hizo", apuntó el abuelo, refiriéndose a la ayuda espontánea que incluyó el préstamo de un departamento por parte de un médico para la familia. "Hacían fila para ayudarnos", se sorprendió.

La organización del traslado de Amparo desde Chile hasta Mendoza fue un ejemplo de coordinación binacional. Diego destacó que se articuló "a la perfección" con Carabineros, los servicios de emergencia chilenos, el cónsul argentino, Aduanas y Gendarmería de ambos países.

"No hubo un detalle que se les haya pasado", aseguró Diego sobre el impecable trabajo realizado para garantizar el retorno de la niña.

accidente chile san felipe 3 Otro ángulo del terrible accidente en Chile. En la imagen se puede apreciar la neblina que había en el lugar.

Accidente en Chile: el camino de recuperación de Amparo e Isabella

Respecto al estado de salud de Amparo, su tío Diego -que pasó algunos días en el país vecino- relató que la niña ya muestra signos de mejora. "La vi mejor, ya sonríe, habla bien", detalló.

Aunque aún dolorida por los golpes y con una quebradura en cada fémur, Amparo ha llegado "al mejor lugar para su recuperación", el Hospital Notti, donde se espera que salga adelante.

En cuanto a Isabella, la hermana de Amparo, sigue bajo observación en Chile por unos días más para realizar estudios adicionales y descartar cualquier complicación. "Ella está fuera de peligro, pero tiene que seguir una semanita más", explicó Diego.

Se prevé que Isabella sea trasladada a Mendoza entre el martes o miércoles de la próxima semana, una vez que los médicos chilenos lo consideren oportuno.

Finalmente, la familia reiteró su profundo agradecimiento a todos los que, de una u otra manera, han contribuido a este proceso. Incluyeron a los choferes de micros de todas las líneas de Mendoza y a toda la gente que, sin conocerlos, brindó su apoyo. "Es incalculable", concluyó Esteban, conmovido por la enorme ola de solidaridad que ha rodeado a sus niñas en este difícil momento.

Accidente en Chile: una pareja de mendocinos murió

Las nenas -de 11 y 13 años- viajaban con su abuela, Elsa Torres (64), y con el conocido odontólogo local Víctor Hugo Venturín (65). Los dos adultos argentinos fallecieron en el choque, en el que también murió un brasileño radicado hace años en Chile, Silas Cruz de Oliveira (50).

accidente chile san felipe posteo Elsa Mónica Torres y Víctor Venturin Elsa Torres y Víctor Hugo Venturín, víctimas fatales del choque en Chile.

La colisión tuvo lugar alrededor de las 6.30, a la altura del kilómetro 24 de la Autopista Los Andes, cuando dos autos, un Fiat Cronos y un SUV chileno, chocaron de frente. Una densa neblina dificultaba la visión, lo que hizo que los conductores no pudieran evitar la tragedia.