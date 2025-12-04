Después de la tragedia, una familia mendocina se prepara para recibir a Amparo, una de las niñas que sufrió un grave accidente el martes 25 de noviembre en Chile, en un hecho que causó tres muertes. Mientras esperaban su llegada, Esteban Irrera, abuelo de la pequeña, y Diego, su tío, aguardaban en la puerta del Hospital de Niños Humberto Notti, con la esperanza de su pronta recuperación.
La familia de las nenas accidentadas en Chile las espera en el Notti: "No pensábamos recibir tanta ayuda"
Tras un accidente que se cobró tres vidas, una de las dos niñas heridas emprendió el regreso. Su abuelo y su tío la esperaban este jueves en el Hospital Notti
Esteban, el abuelo, expresó su profundo dolor, pero también la alegría de saber que Amparo e Isabella están fuera de peligro. "Gracias a Dios están bien", afirmó durante una entrevista con el programa "Hora Libre", de Radio Nihuil.
Mientras Amparo era trasladada este jueves, Isabella permanece aún en Chile, recuperándose de sus heridas, y se espera su regreso a Mendoza la próxima semana.
La solidaridad chilena: ayuda vital
El abuelo Irrera dedicó palabras de gratitud a los medios de comunicación y a la sociedad mendocina por el apoyo incondicional. "Sin ustedes, sin los medios, nosotros no podríamos haber tenido lo que tuvimos", señaló.
Asimismo, destacó la respuesta de las escuelas a las que asisten las niñas, el colegio Padre Vásquez de Maipú, y el de Amparito, así como el apoyo de todos los padres de los alumnos.
Diego, tío de Amparo, también compartió su asombro y gratitud por la increíble solidaridad recibida en Chile. Dijo que desde el minuto cero, la gente de la clínica, del barrio y del pueblo se acercó con viandas, dinero y ofrecimientos de casas.
"La verdad que los hemos quedado anonadados porque no pensábamos nunca que esa gente tan solidaria de Chile hiciera lo que hizo", apuntó el abuelo, refiriéndose a la ayuda espontánea que incluyó el préstamo de un departamento por parte de un médico para la familia. "Hacían fila para ayudarnos", se sorprendió.
La organización del traslado de Amparo desde Chile hasta Mendoza fue un ejemplo de coordinación binacional. Diego destacó que se articuló "a la perfección" con Carabineros, los servicios de emergencia chilenos, el cónsul argentino, Aduanas y Gendarmería de ambos países.
"No hubo un detalle que se les haya pasado", aseguró Diego sobre el impecable trabajo realizado para garantizar el retorno de la niña.
Accidente en Chile: el camino de recuperación de Amparo e Isabella
Respecto al estado de salud de Amparo, su tío Diego -que pasó algunos días en el país vecino- relató que la niña ya muestra signos de mejora. "La vi mejor, ya sonríe, habla bien", detalló.
Aunque aún dolorida por los golpes y con una quebradura en cada fémur, Amparo ha llegado "al mejor lugar para su recuperación", el Hospital Notti, donde se espera que salga adelante.
En cuanto a Isabella, la hermana de Amparo, sigue bajo observación en Chile por unos días más para realizar estudios adicionales y descartar cualquier complicación. "Ella está fuera de peligro, pero tiene que seguir una semanita más", explicó Diego.
Se prevé que Isabella sea trasladada a Mendoza entre el martes o miércoles de la próxima semana, una vez que los médicos chilenos lo consideren oportuno.
Finalmente, la familia reiteró su profundo agradecimiento a todos los que, de una u otra manera, han contribuido a este proceso. Incluyeron a los choferes de micros de todas las líneas de Mendoza y a toda la gente que, sin conocerlos, brindó su apoyo. "Es incalculable", concluyó Esteban, conmovido por la enorme ola de solidaridad que ha rodeado a sus niñas en este difícil momento.
Accidente en Chile: una pareja de mendocinos murió
Las nenas -de 11 y 13 años- viajaban con su abuela, Elsa Torres (64), y con el conocido odontólogo local Víctor Hugo Venturín (65). Los dos adultos argentinos fallecieron en el choque, en el que también murió un brasileño radicado hace años en Chile, Silas Cruz de Oliveira (50).
La colisión tuvo lugar alrededor de las 6.30, a la altura del kilómetro 24 de la Autopista Los Andes, cuando dos autos, un Fiat Cronos y un SUV chileno, chocaron de frente. Una densa neblina dificultaba la visión, lo que hizo que los conductores no pudieran evitar la tragedia.