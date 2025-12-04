Luego de protagonizar un choque en el que causó destrozos en el Paseo Pellegrini y huyó, abandonando su auto en el lugar, un vecino de San Rafael deberá pagar una multa de 8.088.000 pesos para cubrir las roturas que ocasionó.
El hombre que chocó y destrozó el Paseo Pellegrini de San Rafael debe pagar $8 millones de multa
Esa cifra es para pagar los daños ocasionados, como roturas de luminarias y otros elementos del espacio público. El vecino chocó, abandonó el vehículo y se fugó
Esto después de que el municipio le iniciara una causa en la Justicia y de realizar un relevamiento pormenorizado de los daños. El vecino está intimado a pagar esa cifra en los próximos días hábiles.
Qué destrozos causó el conductor que luego se fugó
El conductor que manejaba un Citröen Xsara Picasso, destruyó al chocar 3 luminarias con base cónica, tasadas en $2.450.000 cada una ($7.350.000 en total) y 6 pretiles con cabezal de aluminio, valuados cada uno en $123.000 ($738.000 en total). Los precios incluyen la colocación de las farolas y los pretiles.
Una vez evaluados los daños, desde el área de Asuntos Legales del Municipio notificaron al conductor acerca del plazo para pagar la multa. La notificación se efectuó este jueves pasado el mediodía en el domicilio del ciudadano.
Lo que el municipio busca es, además de preservar el espacio público, sentar un precedente para evitar sucesos como el ocurrido y si igualmente ocurren, tener un mecanismo para retribuir a la Comuna las pérdidas.
Qué pasa si no paga la multa de 8 millones de pesos
Desde el municipio explicaron que si el hombre no paga la multa en los próximos 5 días hábiles, se le iniciará una causa judicial, pues ya está identificado y notificado.
Sin embargo, puede presentar un plan de pago, dado el elevado monto de la sanción que se le colocó por los elementos rotos en el Paseo Pellegrini.
Cómo ocurrió el incidente vial en San Rafael
El domingo 30 de noviembre un hombre de 54 años, por motivos que se investigan, chocó su vehículo contra dos pilardos de el Paseo Pellegrini, causando los destrozos que ya se mencionaron. No hubo riesgos para su salud, ni para la de otras personas, pero el paseo quedó en malas condiciones.
Al ver lo que había ocurrido, el vecino de San Rafael tomó la decisión de dejar su auto abandonado en el lugar del choque y se fue. Pero la gente del área de Control y Auditoría del Municipio junto con la policía trabajó para identificarlo, notificarlo y que pague los daños provocados en el espacio público.