El hombre que chocó y destrozó el Paseo Pellegrini de San Rafael debe pagar $8 millones de multa

Una vez evaluados los daños, desde el área de Asuntos Legales del Municipio notificaron al conductor acerca del plazo para pagar la multa. La notificación se efectuó este jueves pasado el mediodía en el domicilio del ciudadano.

Lo que el municipio busca es, además de preservar el espacio público, sentar un precedente para evitar sucesos como el ocurrido y si igualmente ocurren, tener un mecanismo para retribuir a la Comuna las pérdidas.

Choque San Rafael Un hombre de 54 años chocó contra pilardos y luminarias del Paseo Pellegrini, de San Rafael y los destrozó. Deberá pagar una multa millonaria. Redes sociales

Qué pasa si no paga la multa de 8 millones de pesos

Desde el municipio explicaron que si el hombre no paga la multa en los próximos 5 días hábiles, se le iniciará una causa judicial, pues ya está identificado y notificado.

Sin embargo, puede presentar un plan de pago, dado el elevado monto de la sanción que se le colocó por los elementos rotos en el Paseo Pellegrini.

Cómo ocurrió el incidente vial en San Rafael

El domingo 30 de noviembre un hombre de 54 años, por motivos que se investigan, chocó su vehículo contra dos pilardos de el Paseo Pellegrini, causando los destrozos que ya se mencionaron. No hubo riesgos para su salud, ni para la de otras personas, pero el paseo quedó en malas condiciones.

Al ver lo que había ocurrido, el vecino de San Rafael tomó la decisión de dejar su auto abandonado en el lugar del choque y se fue. Pero la gente del área de Control y Auditoría del Municipio junto con la policía trabajó para identificarlo, notificarlo y que pague los daños provocados en el espacio público.