Las rutas son vitales para el desarrollo de las sociedades, conectan personas, facilitan traslados e impulsan el crecimiento económico. Si bien existen cientos en el planeta Tierra, una carretera resalta por ser la más larga de todas.
La ruta recta más larga del planeta Tierra: 240 kilómetros sin una sola curva en mitad del desierto
Se trata de la ruta Highway 10, una carretera que ha transformado el concepto de desplazarse por tierra firme en el corazón de Arabia Saudí. Un conductor puede recorrerlo íntegramente sin necesidad de girar el volante ni un solo grado, algo inusual en cualquier ruta de larga distancia.
La carretera fue originalmente construida como vía privada para el rey Fahd de Arabia Saudí, aunque hoy se ha convertido en una arteria fundamental para el transporte de mercancías entre el centro y oeste del país con los Emiratos. La totalidad de la autopista se extiende por 1480 kilómetros, conectando Ad Darb con la frontera de los Emiratos Árabes Unidos.
Importancia de la ruta más larga del planeta Tierra
Con un tramo de 240 kilómetros sin curvas, y por su papel estratégico en el transporte de mercancías entre el centro-oeste del país y los Emiratos Árabes Unidos. La construcción de esta ruta fue una proeza de ingeniería que permitió trazar una línea recta en el terreno plano y desértico del Rub' al-Khali, conocido como el "Cuarto Vacío".
Aunque la conducción en esta autopista pueda parecer sencilla, la verdadera dificultad es mantener la concentración. La monotonía del paisaje y la falta de estímulos visuales pueden causar somnolencia y desconexión mental.