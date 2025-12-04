La ruta recta más larga del planeta Tierra: 240 kilómetros sin una sola curva en mitad del desierto

La carretera fue originalmente construida como vía privada para el rey Fahd de Arabia Saudí, aunque hoy se ha convertido en una arteria fundamental para el transporte de mercancías entre el centro y oeste del país con los Emiratos. La totalidad de la autopista se extiende por 1480 kilómetros, conectando Ad Darb con la frontera de los Emiratos Árabes Unidos.

Importancia de la ruta más larga del planeta Tierra

Con un tramo de 240 kilómetros sin curvas, y por su papel estratégico en el transporte de mercancías entre el centro-oeste del país y los Emiratos Árabes Unidos. La construcción de esta ruta fue una proeza de ingeniería que permitió trazar una línea recta en el terreno plano y desértico del Rub' al-Khali, conocido como el "Cuarto Vacío".

Aunque la conducción en esta autopista pueda parecer sencilla, la verdadera dificultad es mantener la concentración. La monotonía del paisaje y la falta de estímulos visuales pueden causar somnolencia y desconexión mental.