Reportan la caída de Naranja X: ¿qué pasó y cuándo vuelve la app?

Usuarios reportan la caída de Naranja X: ¿Qué pasó y cuándo vuelve?

Según muestra el gráfico de DownDetector las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día.

Es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día. Sin embargo Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día.