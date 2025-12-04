Reportan la caída de Naranja X: ¿qué pasó y cuándo vuelve la app?

Usuarios reportaron en la últimas 24 horas problemas con el servicio de Naranja X. En la app de Twitter o plataforma como Downdetector, se multiplicaron las quejas de usuarios que no podían acceder o usar funciones clave.
Usuarios reportan la caída de Naranja X: ¿Qué pasó y cuándo vuelve?
Según muestra el gráfico de DownDetector las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día.
Es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día. Sin embargo Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día.
¿Cuándo se espera que se solucione el problema de Naranja X?
Naranja X es una plataforma financiera digital que ofrece una billetera virtual gratuita, una cuenta remunerada para hacer crecer el dinero diariamente, y una tarjeta de débito Visa sin costo, todo a través de una aplicación móvil.
Con más de 9.5 millones de usuarios es una de las apps más populares de Argentina junto Ualá y Mercado pago. Más allá de los reportes, todavía la App no ha anunciado cuándo solucionará el problema.
Noticia en desarrollo.