La Embajada de EE.UU. lanzó una advertencia tras la detención de 5 turistas mendocinos por robar en Miami

Tuit de la Embajada de Estados Unidos en Argentina

Los presuntos mecheros deberán regresar a Estados Unidos en enero o febrero ya que la causa aún continúa abierta y deberán comparecer ante la jueza Mindy Glazer. Se esperaba que este miércoles retornaran al país, aunque no fue confirmado por su abogado, el mediático Roberto Castillo.

Quiénes son los detenidos y qué se les imputa

Los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga (49) y Juan Pablo Rua (45).

El grupo fue imputado por robo minorista y por organizar un plan de defraudación.

Según la investigación, los mendocinos iniciaron el raid delictivo en el oeste de Miami con el hurto de valijas en una tienda. Luego continuaron por diferentes comercios donde sustrajeron prendas y otros artículos, que guardaban en las mismas maletas hasta llenarlas. En total, se habrían llevado mercadería por más de 2.000 dólares.

mendocinos detenidos dolphin mall miami 3 Cinco mendocinos quedaron en la mira de Estados Unidos por el presunto robo en un shopping de Miami.

La policía de Sweetwater detectó los robos a partir de denuncias de comerciantes y del análisis de cámaras de seguridad, donde pudieron observar a los cinco argentinos en acción.

Desde el entorno de los empresarios mendocinos involucrados manifestaron: "Son cosas de chicos de 15 años, no son delincuentes".

Detención y primera audiencia

Los turistas fueron arrestados el domingo 30 de noviembre en una parada de colectivos cercana al Dolphin Mall, el mismo lugar donde habían llevado a cabo los hurtos utilizando distintas técnicas de distracción.

En la primera audiencia judicial, comparecieron ante la jueza Mindy Glazer, quien fijó una fianza de alrededor de 4.000 dólares para cada uno.