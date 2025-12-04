La Embajada de Estados Unidos en Argentina difundió un mensaje contundente luego de la detención de cinco turistas mendocinos, acusados de robar en el centro comercial Dolphin Mall, ubicado en la zona de Doral, Miami.
La Embajada de EE.UU. lanzó una advertencia tras la detención de 5 turistas mendocinos por robar en Miami
Estados Unidos recalcó que monitorea de manera permanente las visas y un hecho delictivo podría bloquear el ingreso a ese país
A través de la red social X, la representación diplomática publicó un posteo -acompañado por una imagen generada con inteligencia artificial que recrea a los cinco implicados- con la frase: “¿Te parece divertido robar en un shopping en Miami?”.
El mensaje advierte que, ante hechos delictivos, “podrías ir a la cárcel y perder tu visa”, en referencia directa al accionar de los cinco argentinos. La embajada también recordó que Estados Unidos “monitorea de manera continua a los titulares de visas” y que respetar la ley “es condición indispensable para conservarlas”.
Los presuntos mecheros deberán regresar a Estados Unidos en enero o febrero ya que la causa aún continúa abierta y deberán comparecer ante la jueza Mindy Glazer. Se esperaba que este miércoles retornaran al país, aunque no fue confirmado por su abogado, el mediático Roberto Castillo.
Quiénes son los detenidos y qué se les imputa
Los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga (49) y Juan Pablo Rua (45).
El grupo fue imputado por robo minorista y por organizar un plan de defraudación.
Según la investigación, los mendocinos iniciaron el raid delictivo en el oeste de Miami con el hurto de valijas en una tienda. Luego continuaron por diferentes comercios donde sustrajeron prendas y otros artículos, que guardaban en las mismas maletas hasta llenarlas. En total, se habrían llevado mercadería por más de 2.000 dólares.
La policía de Sweetwater detectó los robos a partir de denuncias de comerciantes y del análisis de cámaras de seguridad, donde pudieron observar a los cinco argentinos en acción.
Desde el entorno de los empresarios mendocinos involucrados manifestaron: "Son cosas de chicos de 15 años, no son delincuentes".
Detención y primera audiencia
Los turistas fueron arrestados el domingo 30 de noviembre en una parada de colectivos cercana al Dolphin Mall, el mismo lugar donde habían llevado a cabo los hurtos utilizando distintas técnicas de distracción.
En la primera audiencia judicial, comparecieron ante la jueza Mindy Glazer, quien fijó una fianza de alrededor de 4.000 dólares para cada uno.