Video: así sorprendieron y detuvieron a la viuda negra por el crimen de un veterano de Malvinas

Video de la detención de la viuda negra por un crimen

ACUSAN A UNA MUJER APODADA "CACHORRA" DE MATAR A UN HOMBRE EN MODALIDAD VIUDA NEGRA: ASÍ LA ATRAPARON

- Operativo de la DDI de Quilmes en el centro de Lanús.

- Policía de la Ciudad ya había atrapado a otro acusado.

- El crimen fue en Constitución en 2024. pic.twitter.com/hIszA4FVZF — Vía Szeta (@mauroszeta) December 3, 2025

Un crimen y una investigación que dio sus frutos

El crimen ocurrió en junio del 2024 en una vivienda de San Juan al 1300 en Constitución, donde José David Silva fue asesinado de cinco puñaladas en el cuello, mientras que los sospechosos se dieron a la fuga.

Daiana Micaela Vargas, la "viuda negra" quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 de la Ciudad de Buenos Aires por “homicidio”.

Leandro Damián Díaz, por su parte, fue detenido por un crimen tras ser ubicado por personal de la Comisaría 8ª de la Policía de Chaco y la Justicia determinó que no era necesario el traslado al ámbito de la Capital Federal. Quedó alojado en la sede policial mencionada hasta su derivación definitiva al Complejo Penitenciario Federal número 7 de Resistencia.