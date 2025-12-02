Video e imágenes sensibles: el ataque de un hombre sin ropa a un auto argentino en Chile

El auto sufrió la rotura del parabrisas, y el agresor terminó detenido por los Carabineros de Chile. Debido a su estado etílico, el hombre se encontraba en un alto grado de agresividad.

NUEVAS IMÁGENES DEL CAOS EN LA RUTA A PUNTA ARENAS Un segundo video muestra al hombre alcoholizado y desnudo que generó desorden en el km 52 de la ruta CH-255: esta vez, molestando a un auto en plena marcha. El sujeto se subió al capot de un vehículo, se movió sobre él y volvió a cruzarse frente a los autos que debían frenar para no atropellarlo. Carabineros intervino y terminó detenido y trasladado al Hospital Clínico para constatar lesiones. ¿Qué opinas? Comenta/Compartí www.eldiarionuevodia.com.ar #PuntaArenas #Ruta255 #MonteAymond #Chile #Policiales #CH255

Un hombre desnudo atacó en Chile a un auto argentino

El hecho inédito que se describe sucedió el pasado jueves 27 de noviembre, más precisamente en la ruta internacional CH-255, que une la ciudad de Río Gallegos con Chile.