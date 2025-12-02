Video e imágenes sensibles: el ataque de un hombre sin ropa a un auto argentino en Chile

Un grupo de automovilistas argentinos reportó la presencia de un hombre chileno en estado de ebriedad, completamente desnudo, y caminando de forma imprevista en plena ruta internacional. En un momento del video, el chileno decidió arrojar una piedra contra los integrantes del vehículo.
El auto sufrió la rotura del parabrisas, y el agresor terminó detenido por los Carabineros de Chile. Debido a su estado etílico, el hombre se encontraba en un alto grado de agresividad.
Un hombre desnudo atacó en Chile a un auto argentino
El hecho inédito que se describe sucedió el pasado jueves 27 de noviembre, más precisamente en la ruta internacional CH-255, que une la ciudad de Río Gallegos con Chile.
Quienes integraban el auto argentino registraron al hombre a la altura del kilómetro 58, norte de Punta Arenas, donde se produjo el incidente.
La vía en donde se encontraba el hombre cuenta habitualmente con tráfico argentino, ya que es una ruta que une a Tierra del Fuego con el continente.
A raíz de las alertas, fueron los Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond quienes acudieron al lugar para detener al hombre chileno, a pocos kilómetros de donde ocurrió la agresión.
“El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector”, comunicaron desde la Policía local.
Actualmente, el hombre se encuentra detenido y a la espera de la presentación ante la justicia. Se enfrentará próximamente a los delitos de desórdenes públicos y daños materiales.