Un nene de 12 años robó una moto y en la huída casi lo atropellan: el video es escalofriante

Todo comenzó en la avenida Moreno al 100, cuando el menor sustrajo una motocicleta que estaba estacionada sobre la vereda. Se trataba de una Gilera 110cc de color azul, cuyo dueño, un hombre de 51 años, advirtió la situación y dio aviso inmediato a las autoridades.

“Me la robó un nene”, alertó el damnificado al comunicarse con la línea de emergencias, mientras intentaba que el chico desistiera: “Pendejo, soltala”, se lo escucha decir, según trascendió.

El Centro de Monitoreo local siguió los movimientos del menor a través de las cámaras de seguridad y guió a la Policía en tiempo real. Las imágenes muestran una escena tan peligrosa como inusual: el chico zigzagueaba con la moto, evidenciando que no sabía manejar, e incluso llegó a circular en contramano, con riesgo de ser atropellado.

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Ante la presión policial y las dificultades para controlar el vehículo, el menor abandonó la moto a un costado de la calle y continuó la fuga a pie. Sin embargo, fue interceptado a pocos metros, en avenida Moreno al 200, por personal de la Patrulla Urbana, que procedió a demorarlo.

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El hecho ocurrió cerca de la 1.15 en avenida Moreno al 100 cuando el menor sustrajo una Gilera 110cc de… pic.twitter.com/2VQJF5RjYH — 24con (@24conurbano) April 21, 2026

Debido a su edad, los agentes activaron el protocolo correspondiente para menores y dieron intervención a sus padres, quienes fueron convocados al lugar. Posteriormente, todos fueron trasladados a la comisaría, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

El caso fue caratulado como “hurto de motovehículo” y quedó bajo la órbita de la fiscal Marina Vizzolini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Tras cumplirse los pasos legales, el menor fue restituido a su familia.

Fuente: la100.cienradios.com