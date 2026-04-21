Video: le dispararon a un abuelo delante de su nieta de 4 años en un intento de robo

Embed Terror en La Matanza



Una nena de 4 años quedó en medio de un intento de robo a los tiros en González Catán. Delincuentes dispararon para robar una camioneta, pero al ver a la menor huyeron. Vecinos persiguieron a uno, lo redujeron a golpes y lo entregaron a la policía pic.twitter.com/J40xrmCeSG — INFORBANO (@Inforbanodiario) April 21, 2026

El violento intento de robo en La Matanza

El intento de robo ocurrió cuando la víctima descendía de su camioneta Renault Kangoo color roja y un delincuente se acercó corriendo. El ladrón le exigió las llaves del vehículo y gatilló 2 veces con un revólver.

Uno de los disparos impactó en la pared del local. El hombre intentó refugiarse dentro del kiosco junto a su nieta, pero la niña de 4 años no alcanzó a ingresar y quedó directamente frente al agresor.

Los asaltantes no lograron concretar el robo de la camioneta porque un grupo de vecinos alertados por los gritos y detonaciones salió en su persecución. Los residentes redujeron a golpes a uno de los delincuentes, lo desarmaron y lo entregaron a la Policía de Buenos Aires. El resto de los implicados huyó en diferentes direcciones, dejando atrás el revólver y evidencias del fallido asalto.

El detenido fue identificado como Sebastián Alejandro Basualdo, de 21 años. En su poder, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 largo con dos proyectiles intactos en la recámara y dos vainas percutidas. La causa penal fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y disparos de arma de fuego.