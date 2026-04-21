Un nuevo caso de inseguridad conmociona al partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense. La noche lunes pasado, cerca de la medianoche, un hombre que llegaba a un kiosco junto a su nieta de 4 años fue víctima de un violento intento de robo.
Video: le dispararon a un abuelo delante de su nieta de 4 años en un intento de robo
El violento robo ocurrió durante la madrugada en La Matanza pero los ladrones huyeron sin poder concretarlo
Delincuentes armados le dispararon para intimidarlo, todo frente a la menor, quien quedó expuesta en medio del robo. El episodio quedó captado por cámaras de seguridad
Finalmente el robo no se consumó gracias a la rápida reacción de vecinos que incluso lograron detener a uno de los presuntos autores del asalto fallido.
El violento intento de robo en La Matanza
El intento de robo ocurrió cuando la víctima descendía de su camioneta Renault Kangoo color roja y un delincuente se acercó corriendo. El ladrón le exigió las llaves del vehículo y gatilló 2 veces con un revólver.
Uno de los disparos impactó en la pared del local. El hombre intentó refugiarse dentro del kiosco junto a su nieta, pero la niña de 4 años no alcanzó a ingresar y quedó directamente frente al agresor.
Los asaltantes no lograron concretar el robo de la camioneta porque un grupo de vecinos alertados por los gritos y detonaciones salió en su persecución. Los residentes redujeron a golpes a uno de los delincuentes, lo desarmaron y lo entregaron a la Policía de Buenos Aires. El resto de los implicados huyó en diferentes direcciones, dejando atrás el revólver y evidencias del fallido asalto.
El detenido fue identificado como Sebastián Alejandro Basualdo, de 21 años. En su poder, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 largo con dos proyectiles intactos en la recámara y dos vainas percutidas. La causa penal fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y disparos de arma de fuego.