Otros dos gremios recibieron la oferta salarial para el segundo semestre: no hubo acuerdo

El Gobierno de Mendoza se reunió este lunes con representantes de APOC y ATE para negociar los aumentos salariales de los trabajadores de los organismos de control y la Subsecretaría de Trabajo. La oferta de 8% para el segundo semestre no convenció a los gremios.
Las paritarias se reanudaron el viernes pasado, con el SUTE, sindicato de docentes y celadores. Este lunes, la propuesta salarial se repitió: 5% para agosto y 3% para noviembre.
Dada la falta de acuerdo, las negociaciones pasaron a cuarto intermedio para el miércoles 17 de junio.
Oferta salarial para Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Contaduría y Tesorería
Los representantes gremiales de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), que agrupa a trabajadores de la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia y la Tesorería General de la Provincia, no aceptaron la oferta del Gobierno y realizaron planteos.
La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, expresó: “Hemos presentado una propuesta salarial que consiste en incrementos al básico del 5 % para agosto y 3% para noviembre”.
Oferta salarial para la Subsecretaría de Trabajo
Para los trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo, la propuesta fue la misma: 5 % para agosto y 3% para noviembre.
Las negociaciones paritarias continuarán esta semana de acuerdo con el cronograma establecido para los distintos sectores de la Administración Pública Provincial.