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Paritarias estatales

Otros dos gremios recibieron la oferta salarial para el segundo semestre: no hubo acuerdo

El Gobierno provincial continúa con el cronograma de paritarias por los aumentos salariales del segundo semestre. Ya son tres los que no aceptaron

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
El Gobierno de Mendoza continúa en paritarias con los gremios estatales.

El Gobierno de Mendoza continúa en paritarias con los gremios estatales.

El Gobierno de Mendoza se reunió este lunes con representantes de APOC y ATE para negociar los aumentos salariales de los trabajadores de los organismos de control y la Subsecretaría de Trabajo. La oferta de 8% para el segundo semestre no convenció a los gremios.

Las paritarias se reanudaron el viernes pasado, con el SUTE, sindicato de docentes y celadores. Este lunes, la propuesta salarial se repitió: 5% para agosto y 3% para noviembre.

Dada la falta de acuerdo, las negociaciones pasaron a cuarto intermedio para el miércoles 17 de junio.

fernando simon fiscalia de estado
El gremio que representa a organismos de control como la Fiscal&iacute;a de Estado no acept&oacute; la oferta salarial en paritarias.

El gremio que representa a organismos de control como la Fiscalía de Estado no aceptó la oferta salarial en paritarias.

Oferta salarial para Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Contaduría y Tesorería

Los representantes gremiales de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), que agrupa a trabajadores de la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia y la Tesorería General de la Provincia, no aceptaron la oferta del Gobierno y realizaron planteos.

La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, expresó: “Hemos presentado una propuesta salarial que consiste en incrementos al básico del 5 % para agosto y 3% para noviembre”.

Oferta salarial para la Subsecretaría de Trabajo

Para los trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo, la propuesta fue la misma: 5 % para agosto y 3% para noviembre.

Subsecretaría de Trabajo
Subsecretar&iacute;a de Trabajo, sede de las negociaciones.

Subsecretaría de Trabajo, sede de las negociaciones.

Las negociaciones paritarias continuarán esta semana de acuerdo con el cronograma establecido para los distintos sectores de la Administración Pública Provincial.

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