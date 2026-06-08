Otros dos gremios recibieron la oferta salarial para el segundo semestre: no hubo acuerdo

fernando simon fiscalia de estado El gremio que representa a organismos de control como la Fiscalía de Estado no aceptó la oferta salarial en paritarias. Foto: Gobierno de Mendoza

Oferta salarial para Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Contaduría y Tesorería

Los representantes gremiales de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), que agrupa a trabajadores de la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia y la Tesorería General de la Provincia, no aceptaron la oferta del Gobierno y realizaron planteos.

La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, expresó: “Hemos presentado una propuesta salarial que consiste en incrementos al básico del 5 % para agosto y 3% para noviembre”.

Oferta salarial para la Subsecretaría de Trabajo

Para los trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo, la propuesta fue la misma: 5 % para agosto y 3% para noviembre.

Subsecretaría de Trabajo Subsecretaría de Trabajo, sede de las negociaciones.

Las negociaciones paritarias continuarán esta semana de acuerdo con el cronograma establecido para los distintos sectores de la Administración Pública Provincial.