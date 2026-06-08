Mendoza volvió a convertirse en el epicentro de la vitivinicultura mundial. Este lunes quedó oficialmente inaugurada la Vinexpo Explorer Mendoza 2026: The Bulk Chapter, un evento de impacto comercial que reúne en la provincia a 50 bodegas argentinas (con fuerte presencia local y de provincias vecinas como San Juan y La Rioja) y a 25 grandes compradores internacionales llegados de mercados estratégicos como Estados Unidos, China, Reino Unido, Canadá, Japón, Alemania y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
Con 50 bodegas y 25 compradores internacionales se inició en Mendoza la Vinexpo Explorer 2026
El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la apertura de The Bulk Chapter en la Bolsa de Comercio. Es el primer encuentro mundial de la prestigiosa firma dedicado exclusivamente al vino a granel
El acto de apertura, desarrollado en la Bolsa de Comercio de Mendoza, estuvo encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, junto al vicepresidente de Vinexposium, Laurent Bos, y la presidenta de ProMendoza, Patricia Giménez.
El encuentro, que se extenderá hasta el miércoles 10 de junio, representa la mayor acción de promoción internacional de exportaciones de vino a granel realizada en la provincia.
Mendoza, un motor exportador en crecimiento
La elección de la provincia no es casual. Actualmente, Mendoza concentra el 95% de las exportaciones argentinas de vino a granel. Durante la inauguración, Cornejo destacó "el gran momento que atraviesa el sector a pesar de los desafíos macroeconómicos",
"Durante abril de este año, las exportaciones de vino registraron un incremento de 21,9% respecto del mismo mes de 2025, mientras que el vino a granel creció un imponente 82,7%, alcanzando más del 33% de los envíos al exterior", detalló el mandatario.
Cornejo subrayó que Mendoza es la primera región del mundo seleccionada por segunda vez consecutiva por Vinexposium para realizar este evento (luego de la edición 2025 dedicada a fraccionados), lo que refleja "el trabajo articulado entre el sector público y el privado" Y recordó que este año se celebran los 30 años de ProMendoza como un ejemplo de esa sinergia.
Invertir la lógica: traer el mundo a las bodegas
El formato de Vinexpo Explorer propone una estrategia inversa a la de las ferias tradicionales: en lugar de que las bodegas viajen, los compradores son trasladados directamente al territorio.
La agenda de tres días incluye:
- Rondas de negocios B2B directas.
- Seminarios técnicos y degustaciones profesionales.
- Visitas a establecimientos productivos, con especial foco en los departamentos de Junín y San Martín, el principal polo productor de vino a granel del país.
Un relevamiento de ProMendoza arrojó un dato que justifica la inversión en este formato: si bien más de 60% de los compradores invitados ya comercializaba vino argentino, más del 80% no conocía Mendoza en persona.
"La identidad mendocina y nuestra calidad de anfitriones juegan un rol clave para cerrar negocios. Conocer la provincia, sus bodegas y su gente hace que la relación comercial sea más permanente y duradera", concluyó Patricia Giménez.
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, enfatizó el orgullo de que la provincia sea sede del primer capítulo de la historia de Vinexpo dedicado al granel: "Esto refleja nuestra hospitalidad, la calidad de nuestros vinos y el enorme potencial que tiene nuestra vitivinicultura en los mercados internacionales".
Toda la información de la Vinexpo se puede consultar en la página de ProMendoza.