Vargas Arizu lanzó créditos de hasta 1 millón de dólares para exportar vino a granel de Mendoza

Vinos a granel La intención del Gobierno es incentivar la exportación de vino a granel sabiendo que hay un sobrestok vínico.

Según la información oficial esos créditos estarán disponibles para exportadores de los sectores agrícola, agroindustrial y vitivinícola, bajo cualquier forma societaria, incluyendo cooperativas, siempre que desarrollen sus actividades en Mendoza.

Créditos con bajas tasas para descomprimir el mercado de vino a granel

Desde el Ministerio de Producción resaltaron que estos créditos son una señal "de recupero de la actividad económica de nuestro país. Que avanza con esta línea de financiamiento adaptada a las necesidades de uno de los sectores que más aporta al Producto Básico Geográfico”.

Vargas Arizu admitió que hay un excedente vínico en Mendoza y que la medida busca descomprimir las bodegas para la próxima producción.

Vargas Arizu El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu detalló cómo son los créditos para la exportación de vino a granel.

"Hablamos con el Gobierno nacional para lograr estos créditos del Banco Nación con una tasa muy conveniente y competitiva del 4,25% anual, ya que la tasa internacional está por encima de eso y la nacional ronda el 7 u 8%", apuntó.

El ministro resaltó además que el hecho de "tener un tipo de cambio libre y estable, y que la inflación esté controlada ayuda a que el que exporte pueda vender y comprar al mismo valor de dólar, no como era antes".

Cómo se otorgarán los créditos

El financiamiento se otorgará de la siguiente manera :

De hasta 500.000 dólares para pequeñas y medianas empresas

De hasta 1.000.000 de dólares para grandes empresas

Y tendrá un plazo máximo de devolución de 180 días, sin posibilidad de prórroga.

El programa de créditos estará vigente hasta el 31 de agosto o hasta que se agoten los 20 millones de dólares asignados.

"Nos cuesta mucho encontrar mercado para nuestro vino a granel"

El crédito que otorga ahora el Gobierno de Mendoza para exportar vino a granel respode a que existe un excendente que empieza a preocupar a los productores.

Y eso se da por varias razones, porque el mercado del vino a granel va en baja, pero también porque ese vino que se produce en estas tierras termina siendo caro para los valores que contempla el mercado internacional. En contrapartida lo que ofrece ese mercado es poco para el valor que pretenden conseguir los productores mendocinos.

"Hoy están ofreciendo entre 45 o 50 centavos de dólar por litro de vino a granel y eso supone que vendamos un litro por debajo de los $700 o $750 por litro. Para tener una idea en el 2024 nosotros exportamos vino a granel a $1.000 el litro y en el 2025 lo vendimos a $590 y eso no ha cambiado mucho para esta cosecha. Con esos números cuesta mucho vender afuera", resumió el bodeguero y ex presidente del INV, Martín Hinojosa.