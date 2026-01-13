En un año el costo de construcción en Mendoza subió 18% y el metro supera el millón de pesos

En cualquier caso, el costo actual refleja un incremento de 18,7% (con el 0,98% de diciembre), en un 2025 de altibajos y precios estables por momentos. Todo en medio de un panorama complejo de la construcción y con casi nulo crédito privado para ir por la casa propia.

mendoza activa construccion2.jpg Cada m2 de construcción cuesta más de $1 millón. Dependiendo de los materiales, puede costar mucho más.

Cuántos salarios se lleva un m2 de construcción

La conclusión es contundente. Con un SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil) actual de $341.000, significa que se necesitan no menos de 3,7 para completar un metro cuadrado en Mendoza.

Por ende, habrá que contar con casi 226 salarios para terminar una casa pequeña. Y hasta 658 SMVM si la meta es una más grande, obviamente a esta altura del 2026 y sin contar con el efecto inflacionario de todo un año por delante.

Ahora bien, si se toma un salario privado promedio de $1,48 millón (según Índice Interbanking) rendirá más. Aunque para Mendoza la relación será de entre 1,5/2 por m2, dado que de acuerdo al Índice cerró el 2025 en unos $928 mil por mes.

Aunque son datos a noviembre pasado, no sólo muestran el desfasaje de ingresos respecto al resto del país sino con las otras provincias de Cuyo. Es que los sueldos privados en San Juan y San Luis entonces ya superaban el millón de pesos mensuales.

Costo de la construcción, 8.000% más caro en 9 años

Pero si miramos por espejo retrovisor la inflación llegamos a otra conclusión: más por materiales que por la mano de obra, el valor del m2 de construcción en Mendoza se encareció, en porcentaje, más de 4 dígitos en los últimos 9 años.

El cálculo surge al tomar su evolución desde enero de 2017, cuando comenzó el relevamiento del Centro de Ingenieros, hasta este primer mes del 2026. Concretamente, los $1,2 millón por m2 de costo actual es 8.195,60% más caro que 9 años atrás.

Todo pese a que el costo de la construcción terminó por debajo de la inflación el 2025.

Pero, volviendo al presente, ¿cuanto subieron los materiales el último año?

Desde Red Edificar, un pool de 11 empresas proveedoras de la construcción en Mendoza que elabora el IRE, su propio índice de evolución del costo de materiales, apuntaron una variación del 27,46% durante el 2025.

WhatsApp Image 2026-01-09 at 11.55.52 Los aumentos de materiales durante 2025.

2026: costos más estables, presupuestos "quirúrgicos"

Para los responsables de la Red, el 2025 deja "ajustes sostenidos" en precios de materiales y un marco para el 2026: costos más estabilizados a corto plazo, con un arrastre anual que, por ahora, condiciona presupuestos y decisiones de inversión.

Es que el año pasado dejó dos meses negativos como mayo y junio, y un pico de 5,2% para la suba de precios que se registró en septiembre. Y se despidió con un 2,6% en diciembre.

"Es importante planificar y seguir de cerca la evolución mensual de precios. El IRE es una herramienta para ajustar estrategias comerciales, presupuestarias y de obra en un contexto que sigue siendo desafiante", indicaron desde Red Edificar.