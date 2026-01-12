El océano siempre ha sido un límite y, a veces, un desafío. Donde otros ven barreras, China ve oportunidades para trazar nuevas rutas, extender horizontes y desafiar la lógica de lo posible con infraestructuras que dejan maravillado al mundo.
China desafía al océano con una infraestructura que atraviesa 24 km de mar abierto y bate 10 récords mundiales
China convierte el océano en oportunidad, conectando ciudades con una infraestructura que combina ambición, innovación y poder
Entre olas y corrientes, el país ha decidido conectar ciudades, atravesar el océano y dejar su huella en la ingeniería mundial, demostrando que la infraestructura ya no es solo funcional, sino también un símbolo de ambición, innovación y poder. Te contamos de que se trata esta construcción.
Se trata de un megaproyecto de infraestructura que conecta directamente la costa de Shenzhen con Zhongshan, dos de las ciudades más dinámicas del delta del río Perla, atravesando 24 kilómetros de mar abierto. Pero no es un puente común, esta construcción de China combina islas artificiales construidas sobre el agua, puentes monumentales y un túnel submarino.
La infraestructura no solo reduce distancias y tiempos entre dos polos urbanos, sino que también demuestra cómo la ingeniería puede desafiar la naturaleza, redefinir fronteras y proyectar poder en la escala global. La inversión asciende a 4,83 millones de dólares, pero el valor real se mide en innovación, récords técnicos y posicionamiento estratégico de China en ingeniería marítima global.
Los récords mundiales de esta construcción China
- Puente colgante más largo sobre mar abierto: el tramo central del puente alcanza 1.666 metros de vano, superando cualquier otra construcción similar.
- Mayor altura de la cubierta del puente: la infraestructura se eleva 91 metros sobre el nivel del mar, permitiendo el paso de barcos gigantes.
- Mayor altura libre de navegación en un puente marítimo: la construcción garantiza seguridad y accesibilidad para el tráfico marítimo más grande.
- Anclaje marítimo más grande para puente colgante: la cimentación de la infraestructura utiliza un volumen récord de hormigón para soportar el peso y las fuerzas del mar.
- Mayor superficie de tablero de puente de acero con pavimento especial: la construcción cubre 378.800 metros cuadrados, combinando resistencia y funcionalidad.
- Túnel submarino bidireccional más largo: la infraestructura incluye un túnel de aproximadamente 5 km de longitud, con ocho carriles de tránsito.
- Túnel submarino más ancho: alcanza 55,6 metros de ancho, siendo único en su tipo a nivel mundial.
- Mayor volumen de hormigón vertido en un solo segmento de túnel: cada sección del túnel de la infraestructura utiliza 29.000 metros cúbicos de hormigón para garantizar resistencia y durabilidad.
- Sello de agua plegable más ancho del mundo en túnel sumergido: cada junta de la construcción del túnel utiliza un sello de 3 metros de ancho, asegurando estanqueidad y seguridad.