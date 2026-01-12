Entre olas y corrientes, el país ha decidido conectar ciudades, atravesar el océano y dejar su huella en la ingeniería mundial, demostrando que la infraestructura ya no es solo funcional, sino también un símbolo de ambición, innovación y poder. Te contamos de que se trata esta construcción.

ShenzhenZhongshan Link (1)

China desafía al océano con una infraestructura que atraviesa 24 km de mar abierto y bate 10 récords mundiales

Se trata de un megaproyecto de infraestructura que conecta directamente la costa de Shenzhen con Zhongshan, dos de las ciudades más dinámicas del delta del río Perla, atravesando 24 kilómetros de mar abierto. Pero no es un puente común, esta construcción de China combina islas artificiales construidas sobre el agua, puentes monumentales y un túnel submarino.