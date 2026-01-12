El nexo entre la brasileña desaparecida en un zanjón y el acusado por el crimen de una mujer en El Challao

barrio cerro de la capilla crimen el challao El barrio de El Challao donde se empezó a investigar el presunto crimen.

No sería la primera vez que la adicción a la cocaína atraviesa la vida de Juan Manuel Ramírez. Sus antecedentes penales tienen mucho que ver con eso, aunque con otra mujer como compañera: Rita, la brasilera que buscan en el canal Cacique Guaymallén desde fines del año pasado.

El sospechoso del crimen y Rita

Juan Manuel Ramírez había terminado el colegio secundario y comenzó a trabajar como electricista. Tenía labores en algunos barrios privados. Rita De Cassia Floriani, había nacido hace 54 años en Florianópolis, terminó la universidad y se radicó en Mendoza. El camino de ambos se cruzó no sólo por el amor, sino también por las drogas.

Para fines de 2023, el 21 de diciembre concretamente, ambos fueron atrapados robando placas de bronce el cementerio de Capital. Un empleado los descubrió y fueron detenidos. Un mes después, el hombre fue condenado a un mes de prisión y quedó libre. La brasilera Rita De Cassia nunca llegó a juicio porque las autoridades judiciales no lograron ubicarla en el teléfono celular que había dejado como contacto, así como en el domicilio que propuso.

No fue tampoco tan necesario, porque un mes después ambos volvieron a ser encontrados. Esta vez, robando en el cementerio de Godoy Cruz. Casi calcado al caso anterior, Juan Manuel Ramírez fue condenado en marzo de 2024 a 5 meses de prisión, mientras que la mujer dejó de presentarse en la Justicia y quedó con un pedido de comparendo y captura.

rita de cassia desaparecida Rita De Cassia, la mujer brasilera que desapareció y es buscada en el canal Cacique Guaymallén.

La vinculación del sospechoso del crimen con dos ahogamientos

Desde entonces, la próxima novedad respecto a Rita De Cassia fue a fines del año pasado, cuando fue arrastrada por el agua del Zanjón de los Ciruelos. Debajo del puente ubicado en calle Las Moreras y Cipolletti, tanto Rita como Juan Manuel Ramírez se encontraban viviendo, muchas veces con personas que se sumaban para drogarse.

Hasta el día de hoy, el cadáver de Rita no fue encontrado pese a los intensos rastrillajes que han realizado las autoridades. Pero con la detención del hombre por el crimen en El Challao, algunos investigadores comenzaron a preguntarse si no pasó algo más que un accidente.

De hecho, el 21 de enero de 2024 ocurrió algo similar. Juan Manuel Ramírez se encontraba con un amigo, Juan Pablo Salinas, drogándose debajo de ese puente. El agua tuvo una crecida y el último fue arrastrado por la corriente. Pese a intensos operativos a lo largo de todo el canal Cacique Guaymallén, nunca fue encontrado. Ramírez declaró dos versiones contrapuestas en ese expediente -la primera vez negó que estaba con el hombre consumiendo cocaína en el lugar- por lo que fue condenado a una pena menor por falso testimonio.

La desaparición de Rita De Cassia y la nueva detención de Juan Manuel Ramírez por el presunto crimen de su madre adoptiva no deja de evidenciar la situación cuasi lumpen a la que pueden llegar a hundirse personas con problemas de adicción a las drogas.