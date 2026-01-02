Por cuarto día consecutivo, las autoridades continúan la búsqueda de Rita, la mujer de unos 50 años que fue arrastrada por la corriente de agua en el Zanjón de los Ciruelos. El rastrillaje siguió por el canal Cacique Guaymallén, prácticamente sin esperanza de tener una buena noticia, y no cesó pese a las fiestas de Año Nuevo.
Ya sin helicóptero, sigue la búsqueda de Rita, la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos
Las autoridades siguen la búsqueda de la víctima, que vivía en situación de calle y fue arrastrada por la corriente el martes pasado durante las fuertes lluvias
Tanto personal de la Policía de Mendoza como de Bomberos -Cuartel Central y delegaciones municipales- han realizado una intensa búsqueda desde la tarde del martes pasado, cuando surgió la novedad de que una mujer que vivía debajo de un puente en el Zanjón de los Ciruelos había sido arrastrada por la corriente de agua, que se incrementó por las tormentas de ese día.
Quien luego fue identificada vagamente como Rita y de nacionalidad brasilera, comenzó a ser rastreada desde ese lugar donde testigos vieron a la mujer ser arrastrada por el agua, incluso mientras intentaba sujetarse al colchón, una de sus pocas pertenencias.
Se dispusieron distintos grupos de búsqueda a lo largo del canal Cacique Guaymallén, incluso llegando hasta Lavalle. Pero por el momento no hubo novedades.
Los días de búsqueda
Ante los resultados negativos en la búsqueda, los efectivos terrestres tuvieron apoyo aéreo. No sólo con la utilización de los drones de la Policía de Mendoza sino también con un sobrevuelo del helicóptero Halcón 1 a lo largo de todos los kilómetros que tiene el Cacique Guaymallén.
El helicóptero policial participó del rastrillaje durante las jornadas del miércoles y jueves, es decir, en la transición de Año Nuevo. Fue desde la intersección de Cipolletti y Bolivia, en el zanjón de Los Ciruelos en Las Heras, hasta la ruta 34 y canal Cacique Guaymallén. Sin embargo, no hubo novedades.
Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que durante este viernes se continuó con la búsqueda de la mujer aunque sin la participación del helicóptero policial.