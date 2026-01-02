Ya sin helicóptero, sigue la búsqueda de Rita, la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos

canal cacique guaymallen Los helicópteros participaron de la búsqueda de la mujer.

Se dispusieron distintos grupos de búsqueda a lo largo del canal Cacique Guaymallén, incluso llegando hasta Lavalle. Pero por el momento no hubo novedades.

Los días de búsqueda

Ante los resultados negativos en la búsqueda, los efectivos terrestres tuvieron apoyo aéreo. No sólo con la utilización de los drones de la Policía de Mendoza sino también con un sobrevuelo del helicóptero Halcón 1 a lo largo de todos los kilómetros que tiene el Cacique Guaymallén.

El helicóptero policial participó del rastrillaje durante las jornadas del miércoles y jueves, es decir, en la transición de Año Nuevo. Fue desde la intersección de Cipolletti y Bolivia, en el zanjón de Los Ciruelos en Las Heras, hasta la ruta 34 y canal Cacique Guaymallén. Sin embargo, no hubo novedades.

canal cacique guaymallen 2 Las imágenes que tomó el helicóptero durante la búsqueda.

Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que durante este viernes se continuó con la búsqueda de la mujer aunque sin la participación del helicóptero policial.