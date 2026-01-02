Un motociclista se convirtió en la primera víctima fatal por un accidente vial ocurrido en Mendoza durante este 2026. El vehículo protagonizó el siniestro en solitario en plena Costanera, a la altura de Guaymallén, y una mujer también sufrió lesiones.
Una pareja que iba en moto sufrió un accidente en la Costanera y murió el conductor
La mujer, de 44 años, que acompañaba al motociclista también resultó herida en el accidente que ocurrió este viernes en Guaymallén
Según la primera información que suministro el Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 15.30 cuando un hombre y una mujer circulaban en una moto de 400 cilindradas por Costanera, en dirección al norte.
A pocos metros de llegar al cruce con calle Matienzo, donde se produce una curva en esa arteria, el conductor perdió el dominio de la moto y terminó impactando con el cordón.
Una ambulancia llegó hasta el lugar y asistió a las dos víctimas del accidente. El hombre de 45 años sufrió heridas de gravedad ya que terminó adentro de una acequia, a tal punto que perdió la vida en el acto. En tanto que la acompañante de 44 años sufrió heridas menores y fue asistida en el mismo sitio del siniestro.