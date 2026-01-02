Cómo el valor del dólar y la inflación redefinieron el éxodo de mendocinos a Chile

En esa comparativa resalta que en diciembre del 2024 "explotó" la cantidad de vehículos argentinos que cruzaron a Chile: esa interminable fila de autos creció un 93% respecto de los números de diciembre del 2023.

paso argentina chile, tour de compras, que se puede pasar.webp Los competitivos precios en Chile, por la estabilidad de su moneda frente al dólar y por la inflación en Argentina, disparó un éxodo al vecino país, tanto en autos particulares como en tours de compras.

Según esas estadísticas, el último mes de 2023 cruzaron por el Paso Internacional 16,392 vehículos, mientras que en el mismo mes del 2024 casi se duplicó esa cantidad de autos y llegó al récord de 31,744.

Eso se explica lo que los medios llamaron el "boom de compras a Chile" que protagonizaron sobre todo los vehículos particulares y los tours de compras, por la notoria conveniencia que marcaba el cambio monetario, también por el valor del dólar y la inflación que si bien comenzaba a bajar, sostenía valores altísimos.

que se puede pasar de chile a argentina, tour de compras.webp La estabilidad del peso chileno frente al dólar y la inflación de argentina hicieron que en el 2024 fuese súper conveniente comprar tecnología en el vecino país. Eso motivó un aluvión de tours de compras.

"La estabilidad del peso chileno frente al dólar y la inflación local en Argentina hicieron que productos de tecnología e indumentaria fueran extremadamente competitivos", definió el análisis que llegó a manos del gobernador Alfredo Cornejo.

Aquella cifra récord de autos cruzando a Chile y regresando repletos de compras bajó en diciembre pasado, cuando pasaron a Chile 24,383 vehículos, es decir un 23.2% menos que en 2024.

Cómo influyó en el 2025 el ajuste económico y la inseguridad en Chile

El análisis de cómo fue variando ese flujo vehicular a Chile, y como cayó en diciembre pasado, se destacó también que se "estabilizaron los precios en Argentina" y que hubo varios hechos de inseguridad que padecieron argentinos en las playas del vecino país.

la serena chile.jpg En las playas de La Serena se registraron varios robos de vehículos a turistas argentinos y eso obligó a las autoridades a asegurar que incrementarían los controles y la cantidad de carabineros recorriendo las playas.

En los medios locales abundaron notas sobre los robos de vehículos a veraneantes argentinos en Chile y fue tal la preocupación que hasta las autoridades de distintas localidades costeras se vieron forzadas a aclarar que habían incrementado los controles y que sumarían más personal de carabineros para custodiar las playas.

Aquella estabilización de precios de este lado de la cordillera hizo que se redujera la brecha de conveniencia que mostraban anteriormente las ofertas chilenas.

Pero además se registraron varios cierres preventivos del túnel internacional por razones climáticas y eso también redujo la cantidad de argentinos que decidieron vacacionar o hacer una escapada a las costas chilenas.

Aun así, el mismo estudio estadístico proyecta que ese flujo vehicular argentino puede crecer en los primeros meses de este 2026 y recomienda: "Refuerzos de personal de los organismos tanto argentinos como chilenos con injerencia en el Paso Fronterizo".