Confirmado el precio del dólar y del dólar blue en cuevas y bancos este viernes 2 de enero

Los bancos y las cuevas confirmaron cuál será el precio del dólar este viernes 2 de enero de 2026, cuando se habiliten las operaciones cambiarias. Lo mismo hicieron algunas billeteras virtuales como Mercado Pago.
La gran novedad es que en los bancos se va a ver un aumento en el precio del dólar, producto de las últimas modificaciones que tuvo el billete en el último día hábil del 2025. En tanto, en las cuevas, el valor del dólar blue será superior, otra vez.
El precio del dólar en los bancos fue confirmado por el Banco Central que, además, dio a conocer que comenzó a funcionar el cambio sobre las bandas cambiarias, lo que permitirá un mayor margen de movimiento en el valor de la moneda norteamericana.
El precio del dólar en cada banco este viernes 2 de enero de 2026
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este viernes 2 de enero será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.485
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.481
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.485
- Banco Santander: $1.480
- Brubank: $1.480
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.489
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.470
El precio del dólar en las cuevas y en Mercado Pago este viernes 2 de enero
Las cuevas confirmaron que, en el inicio de este viernes 2 de enero, el dólar blue arrancará con un precio muy superior al del dólar oficial, siendo de $1.530. En los últimos días del año ya se había mostrado por encima de la barrera de los $1.500 y arrancará el año de la misma manera.
En tanto, en Mercado Pago, hasta el inicio de este viernes, el precio del dólar se mantendrá a un precio de $1.493 para aquellos que quieran comprar, aunque tanto en los bancos como en las cuevas y las billeteras virtuales, está la expectativa puesta en la reacción del dólar tras el cambio en las bandas cambiarias.