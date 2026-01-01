Confirmado el precio del dólar y del dólar blue en cuevas y bancos este viernes 2 de enero

dolares (2)

El precio del dólar en cada banco este viernes 2 de enero de 2026

Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este viernes 2 de enero será el siguiente:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.485

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.481

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.485

Banco Santander: $1.480

Brubank: $1.480

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.489

Banco Piano: $1.475

Banco de Comercio: $1.470

El precio del dólar en las cuevas y en Mercado Pago este viernes 2 de enero

Las cuevas confirmaron que, en el inicio de este viernes 2 de enero, el dólar blue arrancará con un precio muy superior al del dólar oficial, siendo de $1.530. En los últimos días del año ya se había mostrado por encima de la barrera de los $1.500 y arrancará el año de la misma manera.

En tanto, en Mercado Pago, hasta el inicio de este viernes, el precio del dólar se mantendrá a un precio de $1.493 para aquellos que quieran comprar, aunque tanto en los bancos como en las cuevas y las billeteras virtuales, está la expectativa puesta en la reacción del dólar tras el cambio en las bandas cambiarias.