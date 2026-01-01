Tragedia de Año Nuevo: dos personas murieron en un tremendo accidente

La tragedia se produjo en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba. En el siniestro participaron una moto y un colectivo. Hay gran operativo en la zona.

El hecho ocurrió en la mañanadel 1 de enero de 2026 a las 8.30 cuando, conforme a las primeras informaciones, una moto con dos personas a bordo cruzaron el semáforo en rojo y fueron atropelladas por un colectivo de la línea 166 que iba por el Metrobús.