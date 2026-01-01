Un tremendo accidente en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires, terminó con dos personas muertas en el primer día del año 2026.
Tragedia de Año Nuevo: dos personas murieron en un tremendo accidente
Una tragedia ocasionada por una moto y un colectivo terminó con dos muertos en la mañana de este 1 de enero de 2026
La tragedia se produjo en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba. En el siniestro participaron una moto y un colectivo. Hay gran operativo en la zona.
El hecho ocurrió en la mañanadel 1 de enero de 2026 a las 8.30 cuando, conforme a las primeras informaciones, una moto con dos personas a bordo cruzaron el semáforo en rojo y fueron atropelladas por un colectivo de la línea 166 que iba por el Metrobús.
Hay un amplio operativo de Policía de la Ciudad y personal del SAME. Ambas avenidas debieron ser cortadas al tránsito en su totalidad, para que los equipos de seguridad pudieran trabajar.
Al arribar al lugar, el personal constató que los dos ocupantes de la moto, de 30 y 50 años, se encontraban sin signos vitales.