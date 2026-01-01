Volcó un taxi tras un accidente y buscan a un conductor que se fugó

Las primeras imágenes muestran al taxi dado vuelta y, de acuerdo a las informaciones recabadas por el periodista Matías Pascualetti (Radio Nihuil), en las inmediaciones de Elpidio González y 9 de Julio (Rodeo de la Cruz, Guaymallén) se hallaron partes del vehículo fugado y también la patente, lo que permitió obtener los datos del propietario.

taxi volcado accidente guaymallén El taxi volcado luego del accidente en el que también participó el conductor de un Renault Clio. Esta vez, el perro no se cruzó.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.