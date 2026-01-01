Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Tránsito

Volcó un taxi tras un accidente y buscan a un conductor que se fugó

El accidente se produjo cerca de las 8 de la mañana de este 1 de enero. Buscan al conductor de un Renault Clio que escapó

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Así quedó el taxi que volcó tras el accidente de este 1 de enero en Guaymallén.

Así quedó el taxi que volcó tras el accidente de este 1 de enero en Guaymallén.

Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Un taxi volcó cerca de las 8 de este jueves tras un accidente en el que también estuvo involucrado otro vehículo. Las autoridades buscan a este segundo conductor, que manejaba un Renault Clio y escapó del lugar.

Las primeras imágenes muestran al taxi dado vuelta y, de acuerdo a las informaciones recabadas por el periodista Matías Pascualetti (Radio Nihuil), en las inmediaciones de Elpidio González y 9 de Julio (Rodeo de la Cruz, Guaymallén) se hallaron partes del vehículo fugado y también la patente, lo que permitió obtener los datos del propietario.

taxi volcado accidente guaymallén
El taxi volcado luego del accidente en el que tambi&eacute;n particip&oacute; el conductor de un Renault Clio. Esta vez, el perro no se cruz&oacute;.

El taxi volcado luego del accidente en el que también participó el conductor de un Renault Clio. Esta vez, el perro no se cruzó.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar