Iba en moto y terminó incrustado en un auto tras un accidente en Las Heras

La víctima, identificada como Facundo O., de 18 años, circulaba en una moto marca Rouser Bajaj 125cc cuando, por razones que se investigan, perdió el dominio del rodado. El joven impactó de lleno contra el parabrisas de un automóvil que se encontraba estacionado a un costado de la calzada.

Producto de la violencia de la colisión, el joven quedó dentro del vehículo mayor sin recuperar la consciencia.