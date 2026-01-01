Un impactante accidente ocurrió durante la madrugada de este jueves 1 de enero en el departamento de Las Heras. A las 0.47, las autoridades fueron alertadas a través de un llamado al 911 sobre un choque en solitario en la intersección de las calles Armada Argentina y Godoy.
Iba en moto y terminó incrustado en un auto tras un accidente en Las Heras
La víctima, identificada como Facundo O., de 18 años, circulaba en una moto marca Rouser Bajaj 125cc cuando, por razones que se investigan, perdió el dominio del rodado. El joven impactó de lleno contra el parabrisas de un automóvil que se encontraba estacionado a un costado de la calzada.
Producto de la violencia de la colisión, el joven quedó dentro del vehículo mayor sin recuperar la consciencia.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y asistió al conductor, diagnosticándole politraumatismos por accidente vial.
El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde se informó que permanece estable. Las actuaciones del caso quedaron bajo la jurisdicción de la Subcomisaría Iriarte y la Oficina Fiscal de Las Heras.