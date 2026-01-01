Alfredo Cornejo arrancó el 2026 de vacaciones en Chile y se activó una cadena de relevos

Alfredo Cornejo durante acto institucional. Foto Nicolás Ríos. Alfredo Cornejo, como ya es habitual en él, decidió tomarse vacaciones en la primera quincena de enero y viajar unos días a Chile.

De todos modos, el mandatario tiene muy presente que el descanso de la actividad política se verá reducido por las elecciones de concejales en 6 comunas, que serán el 22 de febrero.

Antes de eso, deberá mostrar algunas estrategias para dar la batalla electoral en esas intendencias que no gobierna y que en su mayoría están en manos de dirigentes del PJ.

Ya dio un primer paso cuando acordó con el intendente de Luján, Esteban Allasino, para competir juntos en una alianza electoral entre Cambia Mendoza, el PRO y La Libertad Avanza. Pero tiene que definir cómo y con quién luchará en esos comicios.

Es más: la fecha límite para presentar esos candidatos para los 6 Concejos Deliberantes en la Junta Electoral es este sábado 3 de enero. Falta muy poco.

Con Cornejo de licencia, ¿quién toma el mando en vacaciones?

Con el primer mandatario fuera del país, el mando gubernamental recaerá en la vicegobernadora Hebe Casado, pero ella lo reemplazará sólo unos días, ya que tiene previsto comenzar sus vacaciones el 5 de enero.

Alfredo Cornejo inauguración Con el gobernador de vacaciones, quien toma el mando del Ejecutivo es la vicegobernadora Hebe Casado, que también se tomará un receso desde el lunes 5 de enero.

Según pudo confirmar Diario UNO, Casado sólo vacacionará una semana y retomará sus actividades oficiales el 12 de este mes.

Cuando eso ocurra -y si el gobernador aún no regresa de Chile-, el orden institucional marca que debería quedar a cargo de la gobernación el Presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner, pero él también estará de vacaciones, por lo que el mando recaerá en manos del Presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, que podría ser gobernador por un breve periodo.