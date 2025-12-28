El Gobierno de Cornejo analiza la intervención de la Liga Mendocina de Fútbol

Ahora, el Gobierno de Alfredo Cornejo expuso los motivos por los cuales podrían determinar la intervención del ente regulador del fútbol mendocino.

El Gobierno de Cornejo analiza intervenir la Liga Mendocina de fútbol

El partido entre el Tomba y la Lepra estaba programado para las 17, sin embargo el horario pactado para el inicio del encuentro llegó y nunca se pudo realizar el pitazo inicial.

Es por eso que desde el Gobierno de Mendoza se expresaron ante un nuevo papelón: "Responsabilizamos a la Liga Mendocina de Fútbol por el nuevo fracaso en la organización de la final del Torneo Clausura femenino. El operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia fue correcto y se desarrolló conforme a lo planificado".

En las charlas previas donde se coordinaron los detalles del partido el arreglo fue que asistirían 150 hinchas por cada una de las parcialidades, no obstante en los alrededores del estadio hubo mucho más gente de la permitida que buscaban ingresar para ver la final.

Es por eso que desde el Gobierno de Cornejo responsabilizaron de lo sucedido al ente regulador del fútbol mendocino: "Los incidentes se produjeron fuera del estadio y fueron fomentados por barras organizadas, cuya presencia —en un número que duplicaba el aforo permitido de 150 personas por club, con listas nominales y control por DNI— era conocida por la Liga."

Final de la Liga Mendocina femenina La Liga Mendocina no pudo tener su final y se necesitaron refuerzos para controlar la situación.

"No fue informada al operativo de seguridad, posiblemente por la falta de presupuesto para afrontar servicios extraordinarios. La situación fue rápidamente controlada por la Policía de Mendoza, que restableció el orden de manera inmediata", continuó el mensaje publicado en la red social X que además indica: "Según la información reunida, la movilización de estas barras tenía como objetivo hacer fracasar la final".

Para finalizar, enumera las razones por las cuales analizan intervenir a la Liga Mendocina: "Ante la reiteración de estos hechos y la existencia de causas por presunto fraude, malversación de fondos y certificados apócrifos, el Gobierno analiza dar intervención a la Dirección de Personas Jurídicas y evalúa una posible intervención de la entidad".

Natalio Mema tambié se refirió a la probable intervención a la Liga Mendocina

Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza, también se expresó sobre lo sucedido en su cuenta de la red social X, manifestándose alineado con Alfredo Cornejo y con la esperanza de alcanzar la legitimidad de la Liga Mendocina ante dos finales suspendidas por faltas de garantías.

Fue así que publicó: "Ante las reiteradas actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con aparente connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino desde @MendozaGobierno estamos analizando la intervención de la Liga a través de la Dirección de Personas Jurídicas, con el objetivo de poner límites, garantizar transparencia y defender el deporte como un espacio de inclusión, reglas claras y juego limpio".