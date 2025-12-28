Un papelón más de la Liga Mendocina: se suspendió otra vez la final femenina por falta de garantías

Embed - Se suspendió la final femenina de la Liga Mendocina de Fútbol

Hubo estruendos y la policía intentó dispersar a los hinchas mientras las jugadoras permanecieron dentro del vestuario y se desalojó a quienes ya habían ingresado a las tribunas.

liga suspension 4 Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

En medio de un clima enrarecido, sobre todo fuera del estadio Celeste, las jugadoras salieron al campo de juego con la desilusión de no poder definir el campeonato por segunda vez consecutiva.

liga suspension 6 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Ambos planteles se tomaron una foto con "Cara de enojadas" manifestando su malestar por lo sucedido y los pocos presentes aplaudieron el gesto de quienes debieron ser las protagonistas de la jornada y que se retiraron con el sinsabor de una nueva suspensión.

liga suspension 5 Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Mientras tanto a policía intentó que los hinchas se fueran, pero hubo algunos incidentes en los alrededores del estadio y se ratificó la decisión de no jugar, incluso sin público en las tribunas.

Contrariado, Eduardo Montalbuccio, dirigente de Independiente Rivadavia, manifestó: "Tratamos de hacer lo mejor posible para que el fútbol femenino en Mendoza crezca y que dos veces una final se suspenda, no es casualidad".

Respecto de si habrá una reprogramación, indicó: "Esto va a pasar al Tribunal de Penas, según lo que nos dijeron, pero para nosotros ya está, ya se acabó el año. Hubo jugadoras que se volvieron de sus vacaciones para estar en la final, es mucho movimiento de dinero y de tiempo para dos equipos que se entrenan todos los días de la semana. Estaba todo para que sea un gran partido, pero esto tira todo abajo".

Lucía Quiroga, una de las jugadoras del Tomba, también manifestó su bronca por no haber podido jugar: "Otra vez lo mismo con la Liga, se volvió a suspender por falta de organización y seguridad. Sinceramente, la Liga Mendocina no estuvo a la altura. Tengo mucha bronca e impotencia porque nosotras nos preparamos todo el año para esto y es una vergüenza que sigan pasando estas cosas y más en el femenino. Esa es nuestra bronca, siempre el femenino es el que paga los platos rotos".

Sobre una posible reprogramación la futbolista fue sincera: "La verdad es que para mí no se tendría que jugar. Hagámonos escuchar un poco y que no se juegue, ya está".

La final se suspendió por segunda vez

La final del Torneo Clausura de fútbol femenino entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia fue programada inicialmente para el domingo 21 en el estadio Omar Higinio Sperdutti (Deportivo Maipú) y debió ser suspendida minutos antes del inicio.

La falta de garantías de seguridad, producto de la improvisación de la Liga Mendocina de Fútbol, impidió el desarrollo del encuentro y la suspensión desató fuertes cuestionamientos hacia la entidad madre del fútbol de la provincia.

Las críticas subrayaron graves falencias, desorganización y una notable falta de capacidad operativa a lo que el presidente Omar Sperdutti respondió deslindando responsabilidades y señalando que la organización depende del departamento de fútbol femenino liderado por Giuliana Díaz.