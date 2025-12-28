¿Qué significa?: por qué algunas zapatillas deportivas traen un doble agujero

Embed - Mateo Magdaleno on Instagram: "Si sos runner, usa este huequito en tus zapatillas y la comodiad y seguridad al pisar es automática. Guárdalo para usarlo en tus próximos pares!!!" View this post on Instagram

¿Qué significa? Si atamos las zapatillas como se ve en el video de muestra, evitamos que el pie se deslice al correr o caminar, ajustamos el talón y reducimos el número de ampollas o rozaduras.

Este nudo mejora la estabilidad y movimiento de los pies y evita que las zapatillas se salgan o muevan al correr, lo cual previene esguinces o dobladuras de tobillo.

Además, este nudo mantiene la lengüeta de las zapatillas en su lugar. Ahora que ya sabes qué significa este añadido tan común en el calzado, solo debes aprovechar sus propiedades.

Consejos para limpiar y mantener las zapatillas como nuevas

lavar zapatillas Utiliza jabones suaves y cepillos de plástico para lavar las zapatillas.