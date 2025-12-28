Seguramente alguna vez has notado que el calzado deportivo trae un doble orificio superior que nunca utilizamos. Para descubrir qué significa este agujero tan común en las zapatillas deportivas, continúa leyendo.
¿Qué significa?: por qué algunas zapatillas deportivas traen un doble agujero
Las zapatillas no traen agujeros de más ni errores de fábrica. Hoy te cuento qué significa el pequeño agujero del calzado y como se usa
¿Qué significa y para qué sirve el doble agujero de las zapatillas?
Muchas zapatillas, en especial las deportivas, traen un agujero extra en la parte superior, un poco más pequeño y alejado de los ojales principales ¿Qué significa este añadido?
No es un simple agujero decorativo ni un error de fábrica. Este pequeño orificio cumple muchas funciones y proporciona varios beneficios para tus pies. El "orifico de runner" de las zapatillas, como se suele llamar, sirve para asegurar mejor el talón a través de una técnica que se llama "lanzada de bloqueo".
¿Qué significa? Si atamos las zapatillas como se ve en el video de muestra, evitamos que el pie se deslice al correr o caminar, ajustamos el talón y reducimos el número de ampollas o rozaduras.
Este nudo mejora la estabilidad y movimiento de los pies y evita que las zapatillas se salgan o muevan al correr, lo cual previene esguinces o dobladuras de tobillo.
Además, este nudo mantiene la lengüeta de las zapatillas en su lugar. Ahora que ya sabes qué significa este añadido tan común en el calzado, solo debes aprovechar sus propiedades.
Consejos para limpiar y mantener las zapatillas como nuevas
- Lava siempre las zapatillas a mano para eliminar bien las manchas y evitar daños en la lavadora. Cuando colocamos calzados en el lavarropas, la limpieza no es profunda y el rebote constante dentro del tambor puede dañar el aparato. En el caso de lavarlas en el lavarropas, usa una bolsa de tela fina.
- Las zapatillas se lavan siempre sin cordones y plantillas. Estas partes del calzado se lavan a mano y aparte con un detergente para ropa.
- Conoce y analiza bien la tela de tus zapatillas antes de lavarlas. Muchos tejidos, como la gamuza, se llevan mal con el agua. Otras telas como el cuero sintético solo necesitan de un paño húmedo y una pomada para dar brillo.
- Lo ideal es lavar las zapatillas con agua fría y un cepillo suave. Además, el secado debe ser al aire libre, pero sin sol directo para que no se deformen.
- Guarda las zapatillas en una caja, en un sitio fresco y evita los lugares del armario con humedad. Nunca guardes las zapatillas mojadas o con olor a transpiración, deja que se ventilen y sequen completamente.
- Si las zapatillas son blancas, puedes limpiarlas con una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre para eliminar las manchas difíciles.