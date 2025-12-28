Bomba: en el sector de los intendentes del PJ preparan una expulsión masiva de camporistas

cecilia juri kirchnerismo.jpg Cecilia Juri, titular del Partido Unidad Popular, una de las apuntadas en el sector de La Cámpora. Foto: archivo

La decisión está tomada desde hace días y se materializó cuando presentaron los nombres de los espacios. El sainete entre La Cámpora y el Gobierno, porque una de las listas se llama Manso Frente y les quieren impugnar la denominación, ahora parece un chiste menor ante el dramático desenlace que podría venir en el justicialismo.

Puertas adentro hay intendentes que todavía no definen su postura y otros -al menos uno- que ya opinó en contra de la decisión, pero son referentes muy fuertes de su espacio los que arman todo lo que asoma. Estiman que son 33 las personas con chances de caminar por la borda.

¿Por qué 33? Porque el pedido de expulsión recaería en todos los que se presenten como candidatos a concejales por el ala K, es decir, integrando otra coalición que no sea la del Partido Justicialista Mendoza. Ahí puede haber varios no afiliados que zafarían, pero los que sí lo estén corren riesgo de ser expatriados.

A ellos se suman los dos apoderados de las listas: una de las fuentes mencionó al abogado Carlos Blanco y el senador Helio Perviú. Sin embargo, lo cierto es que Blanco no es formalmente apoderado; sólo llevó los papeles y quedó en la foto. La otra apoderada de las nuevas listas es Cecilia Juri, titular del partido Unidad Popular. También son apuntados, junto con algunos otros nombres en particular. “La Paloma (Scalco) es vicepresidenta del partido. ¡¿Va y hace una denuncia en la Justicia Federal?! Está también entre aquellos a los que pedirán remover.

Seis intendentes del PJ junto a Martín Aveiro.webp Intendentes del PJ. Consultados para esta nota, algunos dijeron "no tener una postura tomada aún" sobre el pedido de expulsión.

¿Realmente pueden echar a los camporistas del PJ?

Breve menú técnico de cómo funciona: la expulsión se trabaja en el Tribunal de Disciplina del PJ, hoy conducido por la exsenadora maipucina Olga Bianchinelli –cercana a Matías Stevanato–. Ese órgano tiene 11 miembros, quienes son los que analizarán el pedido de remoción una vez que ingrese.

Pueden promoverlo de diferentes maneras: el Consejo Provincial Justicialista tiene potestad de solicitarlo, también los consejos departamentales; pueden pedirlo 10 afiliados reuniendo sus firmas o puede que el propio tribunal decida actuar de oficio por una “flagrante” violación a la carta orgánica de la fuerza.

A partir de ahí tienen 60 días para expedirse. Tiempo en el que los acusados elaboran una defensa, si es que quieren, y pasado ese tiempo todo termina en el Congreso Provincial del partido. Ellos bajan el martillo. Es el mismo organismo al que La Cámpora viene de pegarle el portazo, justamente porque aducen que los estaban expulsando tácitamente de las listas y prohibiéndoles el juego.

El asunto es que al Congreso del PJ local lo preside el exintendente de Godoy Cruz Rubén Montemayor. Y justamente él dijo en el último encuentro del espacio –a donde ya los kirchneristas no acudieron, porque se había empezado a “picar el asunto” en una instancia previa, en San Rafael– que los que quisieran ir por fuera o se quejaran ante la Justicia estaban posiblemente cometiendo “inconducta política” y una falta grave de indisciplina. Hay una postura tomada ahí, al parecer.

Si todo avanza, pueden suspenderles las afiliaciones entre 2 y 10 años. También pueden directamente expulsarlos o que en las instancias se decida que no han cometido un grave incumplimiento y los perdonen con una sanción menor.

anabel fernandez sagasti consejo de la magistratura Anabel Fernández Sagasti. Principal pieza del sector disidente a la cúpula del PJ. Su espacio, Unidad Popular, encabeza los frentes que irían por fuera de la estructura. Foto: archivo

¿Es esto solo una amenaza para que los K bajen sus listas? Del otro lado lo plantean así: como la respuesta de intendentes y el ciurquismo a la certeza de que sin el sector de Anabel Fernández Sagasti pueden perder muchos votos y por eso los quieren amedrentar.

El espacio que impulsa todo esto lo niega, pero deja la puerta abierta a que la ofensiva se disipe: “El único acuerdo posible, a esta altura, es que bajen la lista. Pero ya no recibiríamos a nadie de ellos en nuestra boleta. Por supuesto que no. Es simplemente bajarse del todo. Que no compitan”.

El enojo no sólo es por abrirse, sino por la presentación que hicieron ante la Justicia Federal para modificar los mecanismos de selección interna de candidatos. El camporismo califica el sistema elegido por los intendentes de “antidemocrático” y con esos términos golpeó las puertas del juez electoral Pablo Quirós, quien después les terminó negando la solicitud.

“Nunca en la historia habíamos ido a la Justicia entre peronistas sin agotar antes las vías del partido”, claman los denunciados. Justamente, la presentación judicial decía “ante la inexistencia de vías internas para resolverlo”.

Paloma Scalco Luján de Cuyo.jpg Paloma Scalco iría por la reelección en el concejo de Luján. Es una de las que judicializó el Congreso Partidario del PJ. Foto: archivo

Se agotan las pocas chances de un acuerdo

Esta posibilidad de ser llevados a un exilio del PJ calentó más los aires. Hasta el viernes a la tarde existía una chance de cerrar un acuerdo (absolutamente mínima), pero a estas alturas parece caído. Algunos intendentes contaron que Anabel Fernández Sagasti los llamó para –en buen plan– confirmarles que competirían por fuera para que no se enteraran por los diarios.

“El método de la extorsión es lo que ya no va más. Decidimos cortarlo”, dice una alta fuente del sector de los intendentes. “Me refiero al método de que si no les damos lo que piden se cortan y hacen su propia lista. Bueno, para octubre no podíamos darnos ese lujo porque había poco tiempo y podía perjudicar la candidatura del Emir, entre otras. Hoy, la verdad es que es lo mejor que ellos hagan su camino y nosotros el nuestro”, argumentan.

En otras palabras, se está inaugurando una nueva etapa. La cúpula partidaria asegura que La Cámpora es como un lastre, que “les pesa” a los intendentes, porque tienen que andar explicando esa alianza a los vecinos que los votan. Por eso antes de esto les iban a ofrecer lugares menores, justamente. En las comunas que gobierna el PJ, espacios directamente no entrables. Y en Luján y Rivadavia, los segundos puestos de la lista.

Así las cosas, el año arrancó medianamente tranquilo para el justicialismo, pero lo cierra casi volando todo por los aires.

Quizá lo único positivo –o al menos novedoso en Mendoza– sea que por fin, después de mucho tiempo, asoma bien precisa la línea que divide a peronistas “puros” de los peronistas del kirchnerismo.