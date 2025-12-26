La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza impugnó el nombre Manso Frente del kirchnerismo

elecciones la libertad avanza cambia mendoza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza realizó la presentación este viernes ante la Justicia Electoral de Mendoza. Foto: gentileza Cambia Mendoza

Los argumentos de la alianza oficialista para las elecciones 2026

El recurso administrativo busca evitar la participación con ese nombre en las elecciones municipales, argumentando que puede inducir a confusión en el electorado al asemejarse a la campaña institucional Mendoza, Manso Destino que lanzó este año con gran éxito del Gobierno de Mendoza.

Los apoderados de la alianza oficialista, Ángela Floridia y Agustín Boato, justificaron que el uso del vocablo manso en la denominación electoral "no cumple con el requisito de distinción clara y razonable, afectando la buena fe y lealtad electoral".

Afirmaron que la similitud con la campaña turística Mendoza, Manso Destino, ampliamente difundida en los medios de comunicación y redes sociales, podría sugerir un respaldo institucional o una vinculación indebida con una consigna política del Estado.

Mendoza Manso Destino, la campaña de Turismo

La campaña oficial Mendoza, Manso Destino fue lanzada por el Gobierno provincial el 15 de mayo de 2025, destacando el vocablo manso como premisa comunicacional e identidad mendocina.

Posteriormente, el 26 de diciembre de 2025, se informó públicamente la inscripción de la alianza Manso Frente para competir en los comicios municipales de 6 departamentos.

En la presentación judicial se subrayó que la denominación de una agrupación es clave para su identificación electoral y debe ser inequívoca, conforme lo establece el artículo 16 de la Ley Nacional 23.298, que exige una distinción clara y razonable de otros nombres.

Por esta razón, los impugnantes solicitaron el rechazo de la denominación o, subsidiariamente, que se intime a la agrupación a modificarla, eliminando el elemento dominante "manso" que, a su criterio, genera la confusión.

La Junta Electoral de Mendoza será la encargada de resolver ahora la presentación de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, "que busca resguardar la transparencia y la claridad en el proceso electoral". En total fueron 13 las alianzas electorales que se inscribieron hasta este viernes para las elecciones municipales de febrero.