El Senado debate el Presupuesto con dudas sobre el financiamiento para educación y ciencia

Cuatro senadores peronistas del espacio Convicción Federal, que acompañarán en general el Presupuesto del oficialismo, rechazan ese artículo, que deroga disposiciones vinculadas al financiamiento docente y de la ciencia. En el radicalismo, tampoco están dispuestos a respaldar ese punto Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, indicaron fuentes a NA.

En este escenario, la votación del artículo 30 dependerá también del nivel de ausentismo entre los senadores que no aceptan convalidar la medida, ya que una menor cantidad de presentes reduce el número de votos necesarios para su aprobación. En caso de que el proyecto sufra modificaciones, deberá volver a la Cámara de Diputados, que ya tiene prevista una sesión para el 29 y 30 de diciembre o, en su defecto, para el 5 de enero, según voceros parlamentarios.

Una de las alternativas que evalúa el oficialismo es tratar el Presupuesto por capítulos, como ocurrió en Diputados, aunque esa estrategia implica el riesgo de que se caigan artículos sensibles, entre ellos los vinculados a los recursos para las universidades nacionales y el conjunto del sistema educativo.

Javier Milei dijo que aceptará el Presupuesto con las modificaciones que trarjo de Diputados, pero desde su entorno expresaron que no aceptará modificaciones en el Senado. “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas: lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, explicó Milei en una entrevista.

Presupuesto: el artículo sobre Educación y Ciencia

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la Ley de Educación que fija un piso del 6% del PBI para ese rubro; de las disposiciones de la Ley de Ciencia y Técnica que establecen un aumento progresivo del financiamiento hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032; y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo destinados a las escuelas técnicas.

Más allá de este foco de conflicto, el oficialismo no enfrenta mayores obstáculos para aprobar el resto de los artículos del Presupuesto, que prevé un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y del 14% interanual, además de un tipo de cambio de $1.423 para diciembre de 2026, proyecciones que el mercado descuenta como conservadoras.

En materia cambiaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió que las bandas cambiarias, cuyo techo actual es de $1.518, se actualizarán de acuerdo con la inflación. Con un ajuste mensual del 1% y una inflación del 2,5% registrada en noviembre, el límite superior de la banda se ubicaría en $1.564 a partir de enero.

Presupuesto y la votación en general

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores —entre propios y aliados como Luis Juez— y suma el respaldo de una decena de radicales, tres legisladores del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por Salta, uno de La Neuquinidad, uno de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Convicción Federal tiene cinco senadores, de los cuales cuatro ya definieron votar a favor en general, mientras que el riojano Fernando Rejal aún no tomó una decisión, en línea con la postura del gobernador Ricardo Quintela, que rechaza la iniciativa. Este escenario anticipa uno de los primeros quiebres relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el sector que responde a la ex presidenta Cristina Kirchner, representado en la Cámara alta por el bloque que conduce José Mayans.

Entre los peronistas que votarían en general a favor figuran Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), señalaron fuentes parlamentarias. Andrada y Mendoza responden a los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

La incógnita que persiste es la postura del Frente Cívico de Santiago del Estero, integrado por el ex gobernador Gerardo Zamora y la senadora Elia del Carmen Moreno. En la Cámara de Diputados, de los siete legisladores que responden a Zamora, cinco votaron en contra del Presupuesto y dos se ausentaron.

