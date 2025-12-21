Milei confirmó que no vetará el Presupuesto 2026 y ratificó el rumbo del déficit cero

Javier Milei entrevista

En relación con la evolución del consumo, el Presidente relativizó los datos negativos difundidos por distintos sectores. “Dicen que cae, pero estamos en máximos históricos de consumo, es el mayor de los últimos ocho años. Lo que está cambiando es la forma en la que consumen las personas”, sostuvo.

Inflación, despidos y la salud de Cristina Kirchner

Sobre la inflación, Milei confió, en la entrevista con Luis Majul, que hacia mediados de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) perforará el 1% mensual. “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero”, pronosticó.

Respecto del cierre de empresas y los despidos, el jefe de Estado minimizó los datos sectoriales y pidió observar el panorama general. “Hay que mirar el agregado. Este Gobierno hace reformas estructurales: hicimos 13.500. Cuando se hacen esos cambios, la estructura de precios relativos se modifica, la asignación de recursos también. Se crean empresas en algunos sectores y se destruyen en otros, pero en el neto estamos mejor y el PBI mejoró”, afirmó.

Milei también se refirió al estado de salud de la expresidenta Cristina Kirchner, internada en el Sanatorio Otamendi por una apendicitis, y le deseó una “pronta recuperación”. “Como ser humano, respeto el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación”, expresó.

Milei organizó un asado para despedir el año

El Presidente Javier Milei organizará este lunes por la noche una cena en la Quinta de Olivos para cerrar el año, pocos días después de su regreso de la cumbre del Mercosur en Foz do Iguazú, Brasil.



Está prevista la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios.

También participarán el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y las recientes incorporaciones al gabinete: Alejandra Monteoliva (Seguridad), el teniente general Carlos Alberto Presti (Defensa) y Diego Santilli, quien asumió en el Ministerio del Interior tras la salida de Guillermo Francos. Asimismo, se confirmó la presencia del principal estratega del oficialismo, Santiago Caputo.

